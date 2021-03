Grammy2021/ Harry Styles a deschis seara premiilor Grammy cu un hit şi un 'boa' din pene verzi

Cea de-a 63-a gală a premiilor Grammy a fost deschisă, duminică, de starul pop Harry Styles, care a purtat un "şarpe boa" din pene verzi în jurul gâtului în timp ce a interpretat noul său hit, "Watermelon Sugar", transmite AFP preluat de agerpres.

Ceremonia, care se desfăşoară oscilând între interpretări live şi secvenţe preînregistrate, se derulează la aproape un an după primele închideri de săli de concerte în SUA din cauza ameninţării noului coronavirus.



"Ştiu că a trecut ceva timp de când nu aţi mai putut merge la un concert. Nici eu. Deci, în această seară, vă aducem concertul acasă", şi-a început umoristul Trevor Noah, gazda ediţiei din acest an, pledoaria. El a adăugat că această seară Grammy este cel mai important eveniment din America de la invazia Capitolului din Washington, din luna ianuarie.



Principala favorită a galei cu 9 nominalizări, Beyonce a primit deja, în cursul după-amiezii, premiul pentru cel mai bun videoclip, pe care l-a împărţit cu fiica sa, Blue Ivy, care apare şi în clipul piesei câştigătoare, "Brown Skin Girl".



Kanye West a fost premiat la secţiunea muzicii creştine contemporane pentru albumul său Gospel "Jesus is King".



Eilish, adolescenta din Los Angeles care a dominat Grammy-urile de anul trecut, a fost premiată pentru cântecul ce reprezintă tema viitorului film James Bond "No Time to Die". În vârstă de 19 ani, cântăreaţa a mai obţinut două recunoaşteri pentru balada ei ''Everything I Wanted'' (Tot ce am vrut).