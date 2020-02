Grațiela Gavrilescu: Comisia Europeană ne-a aprobat schema de ajutor pentru pentru stații de reîncărcare a autovehiculelor hibride și electrice

Fostul ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, a remarcat cu satisfacție decizia Comisiei Europene de a aproba solicitarea autorităților române privind schema de ajutor de stat de 53 milioane euro pentru stații de reîncărcare a autovehiculelor hibride și electrice.

Ea susține în cadrul unei postări pe pagina personală de Facebook că decizia specialiștilor de la Bruxelles este confirmarea faptului că solicitarea făcută alături de la Administrația Fondului de Mediu a fost bine fundamentată și deci răspunsul este unul așteptat:

”Comisia Europeană ne-a aprobat schema de ajutor de stat de 53 milioane euro pentru stații de reîncărcare a autovehiculelor hibride și electrice, așa cum am solicitat.

Am promis, am lucrat bine și am reușit!

Promiteam, anul trecut, din poziția de ministru al mediului, că eforturile guvernamentale de stimulare a înnoirii parcului auto cu automobile electrice si hibrid, prin Rabla PLUS, și de finanțare, prin AFM, a stațiilor de alimentare pentru acestea, instalate în municipiile reședință de județ, vor fi întregite de un amplu program de realizare a unei rețele naționale de stații, pe rutele intens circulate, printr-o schemă de ajutor de stat.

Acum, avem confirmarea că am lucrat bine, că, împreună cu specialiștii din AFM, am fundamentat corect solicitarea noastră pentru că, iată, “Comisia Europeană a concluzionat că măsura planificată de România pentru a susține crearea unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice respectă normele UE privind ajutoarele de stat”

Mai mult decât atât, în comunicatul oficial se subliniază că “Măsura va contribui la reducerea emisiilor de CO2 și a altor emisii poluante, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică” iar Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat că: „România va contribui la combaterea schimbărilor climatice, în conformitate cu obiectivele stabilite de Pactul ecologic european. Această schemă va reduce emisiile nocive generate de autovehicule și va îmbunătăți sănătatea cetățenilor, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența.”

Schema, care va avea un buget de 53 de milioane EUR și va acoperi perioada 2020-2025, va stimula investițiile în stații de reîncărcare a vehiculelor hibride și a vehiculelor electrice cu baterie va acoperi zonele urbane, suburbane și rurale și își propune să dezvolte o rețea de stații de reîncărcare pe întreg teritoriul țării, așa cum ne-am asumat prin Programul de Guvernare, în 2017, în Parlamentul României.

Noi nu ne-am plâns că nu sunt bani!

Am stiut, știm și vom ști să identificăm resursele meritate de români și de România!”, a spus Grațiela Gavrilescu.