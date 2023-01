Primii pușcăriași care au acceptat să lupte în Grupul Wagner au fost grațiați/ Sfaturile lui Prigojin: Nu beți prea mult, nu folosiți droguri, nu violați/ Video

Rusia a grațiat un prim lot de deținuți recrutați din penitenciare de grupul Wagner după ce aceștia și-au finalizat stadiul de 6 luni de serviciu militar în Ucraina, a declarat joi Evgheni Prigojin, liderul grupării paramilitare, citat de The Moscow Times.

„Ei și-au îndeplinit contractul. Au lucrat cu onoare și demnitate. Ei au fost primii. Nimeni de pe lumea asta nu muncește la fel de greu ca ei”, a declarat Prigojin pentru RIA Novosti, una dintre agențiile de presă ale statului rus.

El a mai spus că peste 20 de deținuți care s-au înrolat în grupul Wagner pentru a lupta în Ucraina au fost acum grațiați, spunând despre aceștia că sunt oameni de rând care au ajuns să aibă probleme „din greșeală” sau „din cauza caracterului”.

Prigojin a afirmat de asemenea că societatea rusă ar trebui să le fie recunoscătoare deținuților fiindcă au luptat pentru „interesele naționale” ale Rusiei după ce au primit o șansă în acest sens.

Prigozhyn releases the first convicts from Wagner. He calls ex-prisoners real warriors and gives them instructions about how to behave in society, "don't rape, don't take drugs...". pic.twitter.com/iG3ALiXU2k