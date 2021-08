Grav accident de ATV în Valea Iadului, în județul Bihor - Salvamontiștii anunță două victime, dintre care una decedată

Salvamontiştii din Bihor au interveni, alături de un echipaj de descarcerare al ISU Beiuş, echipaje medicale SMURD şi SAJ la un grav accident de ATV, soldat cu 2 victime, produs pe Valea Iadului, la circa 1 km de Cascada Iadolina. Pilotul ATV a decedat din cauza unei leziuni grave, iar partenera acestuia a suferit mai multe răni la membre şi coloană, fiind preluată de un elicopter SMURD.

„Patrula SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor, de la Postul Salvamont din Stâna de Vale derulează o intervenţie in comun cu o patrula a Jandarmeriei Montane Bihor, un echipaj de descarcerare al ISU Beiuş, echipaje medicale SMURD şi SAJ la un grav accident de ATV, soldat cu 2 victime, produs pe Valea Iadului, la circa 1 km de Cascada Iadolina. Date fiind leziunile grave raportate in apelurile iniţiale la SNAU 112, in zonă a fost dislocat si un elicopter SMURD de la baza din Arad. (...)

Din păcate, ca urmare a cotractării unor leziuni grave, incompatibile cu viaţa, pilotul ATV-ului a decedat. Partenera acestuia a suferit mai multe leziuni la nivelul membrelor si coloanei lombare şi a fost preluată de elicopterul SMURD. Ea va fi predată la UPU Oradea. Echipajele medicale au acordat asistenţă şi altor 2 persoane, martori ai accidentului, aflate in stare de şoc.”, arată o postare de sâmbătă pe pagina de Facebook Salvamont Salvaspeo Bihor.