Grecia este acuzată că ’dezamăgește’ Rusia, pe fondul disputei privind integrarea Macedoniei în NATO

Ambasadorul rus la Atena a criticat vineri guvernul grec, acuzându-l că "dezamăgeşte" Moscova, pe fondul unei dispute bilaterale privind integrarea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei în NATO, relatează France Presse preluată de agerpres.

Andrei Maslov a postat patru mesaje critice în limba greacă pe contul de Twitter al ambasadei, în urma anunţului din 11 iulie privind expulzarea de către Atena a patru diplomaţi şi unor personalităţi ruse.Grecia i-a acuzat pe aceştia că au încercat să intervină pe lângă dreapta naţionalistă şi mediile ortodoxe pentru a sabota acordul încheiat la jumătatea lunii iunie între Atena şi Skopje pentru a rezolva disputa dintre ele veche de 27 de ani privind utilizarea numelui Macedonia.Acest acord a permis NATO să invite la 12 iulie fosta republică iugoslavă să deschidă negocierile pentru aderarea la Alianţă."Acţiunile părţii elene din acest an (...) au devenit o dezamăgire pentru noi", a scris ambasadorul, după ce a notat că "ultimii ani au marcat un apogeu inedit" în relaţiile bilaterale.Ministerul rus al Afacerilor Externe s-a limitat iniţial să reacţioneze la expulzarea diplomaţilor anunţând "luarea unor măsuri reciproce", în timp ce Atena a subliniat că acest caz nu pune sub semnul întrebării prietenia tradiţională greco-rusă.Dar tonul s-a înrăutăţit cu noi declaraţii ale unei purtătoare de cuvânt a ministerului rus, care a deplâns miercuri, potrivit presei greceşti, că Atena a cedat la o "provocare antirusă".În continuare, agenţia rusă Tass a anunţat joi amânarea sine die a unei vizite la Atena planificate la toamnă a şefului diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov.La rândul lor, joi seară surse guvernamentale elene au subliniat că această vizită a fost programată la cererea Rusiei şi că Lavrov este binevenit în ţară.Cu o zi înainte însă, Ministerul grec de Externe şi-a exprimat iritarea, acuzând partea rusă de "lipsă de respect" şi respingând ca "afirmaţii nefondate" teza potrivit căreia Atena ar fi acţionat sub presiunea unor terţe ţări.Grecia şi-a continuat politica tradiţională faţă de Rusia sub guvernul de stânga al lui Alexis Tsipras, subliniind mai ales necesitatea ca UE să menţină legăturile cu Moscova.În ultima criză dintre UE şi Moscova, provocată de otrăvirea în Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal, Atena nu s-a alăturat expulzărilor de diplomaţi ruşi ordonate de mulţi dintre partenerii săi.