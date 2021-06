VIDEO Grecul Michalis Kakiouzis a semnat cu echipa de baschet masculin SCM 'U' Craiova

Noul antrenor al echipei masculine de baschet SCM ''U'' Craiova, grecul Michalis Kakiouzis, a fost prezentat oficial, joi, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Bănie, potrivit site-ului clubului.

Michalis Kakiouzis, fost campion european ca jucător cu echipa Greciei, îl înlocuieşte pe banca tehnică pe nord-macedoneanul Aleksandar Todorov.

''Vă mulţumesc foarte mult că sunteţi alături de noi, sunt foarte bucuros că am venit la echipa Craiovei, care are unul dintre cele mai frumoase oraşe din România. Am vizitat infrastructura şi de la stadion, şi de la Sala Polivalentă şi am rămas plăcut surprins. Primul target pentru sezonul viitor este ca suporterii să revină în sală în număr cât mai mare. În privinţa lotului de jucători mă voi consulta cu domnii Marius (Toma) şi Adrian (Cosman) şi am înţeles că avem aceeaşi filozofie, să avem o echipă competitivă. Targetul meu personal este primul loc, pentru că aşa sunt obişnuit, dar nu trebuie să îl luăm ca reper. Sigur voi munci foarte mult să ajung cât mai aproape de prima poziţie'', a declarat tehnicianul elen, scrie agerpres.ro.

Adrian Cosman, directorul clubului, a afirmat că echipa trebuie să joace un baschet ''de cea mai înaltă calitate şi pentru acest motiv Michalis Kakiouzis'' a venit la Craiova.

Managerul secţiei baschet a clubului SCM Craiova, Marius Toma, a spus, la rândul său: ''Ţinând cont de CV-ul lui Michalis pentru noi este o bucurie şi o onoare că îl avem aici. Sunt foarte bucuros să vă anunţ păstrarea relaţiilor cu fostul antrenor, Aleksandar Todorov, căruia îi mulţumim că a fost alături de noi cu rezultate bune spre foarte bune. Am vorbit cu Michalis şi cu Aco şi acesta din urmă va fi un fel de scouter, adviser al staff-ului tehnic extins''.

''Venirea lui Michalis va da un suflu nou echipei, pentru că energia cu care a venit, dorinţa de performanţă, de victorie, vor face casă bună cu experienţa lui Aleksandar Todorov. Venirea lui Michalis este o ştachetă ridicată, un alt standard, este CV-ul cel mai important al unei persoane implicate în baschetul românesc. Evident, se vor redeschide porţile Sălii Polivalente şi spectatorii vor putea să revină în tribune. A fost o provocare, ceva atipic, să găsim un numitor comun, pentru a-l convinge pe Michalis Kakiouzis să vină la Craiova'', a mai spus Toma.

Michalis Kakiouzis s-a născut pe 29 noiembrie 1976 şi a debutat, la seniori, în prima ligă greacă, în 1992, la nici 16 ani.

Ca jucător a câştigat campionate şi cupe în Grecia, Italia, Spania, Turcia şi Cipru. A fost campion european în 1993, cu selecţionata U16, campion mondial în 1995, cu selecţionata U19, iar ca senior, campion european în 2005 şi vicecampion mondial în 2006.

Şi-a încheiat cariera de jucător în vara lui 2016, iar în perioada 2016-2018 a fost scouter pentru AEK Atena.

Şi-a început cariera de antrenor în 2018 la echipa elenă Koropi BC, iar în perioada 2019-2021 a antrenat echipa de primă ligă din Cipru, pe Enosis Neon Paralimni.

Aleksandar Todorov a pregătit-o pe SCM ''U'' Craiova în ultimele trei sezoane competiţionale -2018/2019, 2019/2020 şi 2020/2021, dar a ales să revină în ţara natală.

Cu Todorov pe banca tehnică, echipa craioveană a înregistrat cele mai bune rezultate din istoria sa, prezenţa în Final Four-ul Ligii Naţionale şi clasarea pe locul al patrulea, în sezonul 2018/2019, şi o semifinală de Cupa României, în sezonul 2020/2021.