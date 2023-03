Grindeanu confirmă că vrea demiterea șefului CFR: A cerut AGA să facă o evaluare urgentă

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunţat că a solicitat Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) să ceară Consiliului de Administraţie al CFR Călători să facă o evaluarea a managementului companiei, în contextul accidentului feroviar din Galaţi. El a adăugat că nu poate spune dacă trebuie să plece din funcţie directorul general al CFR Călători Traian Preoteasa, ci Consiliul de Administraţie al companiei trebuie să se pronunţe.

Grindeanu spune că unica lui atribuție e să se adreseze AGA

„Atribuţiile unui ministru în ceea ce priveşte o companie care deja a făcut, conform unei borne din PNRR, selecţia Consiliului de Administraţie pe 109. Şi singura atribuţie pe care o are un ministru în acest moment şi am făcut-o şi asta e o informaţie în premieră este să cer Adunării Generale a Acţionarilor, care este dată de Minister, să ceară Consiliului de Administraţie să facă o evaluarea a managementul acestui companii. Şi am făcut acest lucru. Nu pot eu să spun dacă trebuie să plece Preoteasa. Consiliului de Administraţie trebuie să spună. Este 109. Eu am cerut ca AGA ca AGA să ceară la rândul ei Consiliului de Administraţie să facă o evaluare”, a afirmat Sorin Grindeanu, joi la Antena 3.

Referitor la faptul că Traian Preoteasa a afirmat că în ultimii 30 de ani, CFR Călători a avut buget de supravieţuire, nu buget de dezvoltare, Grindeanu i-a dat dreptate directorului general al companiei.

„Să ştiţi că îi dau dreptate domnului Preoteasa că sistemul feroviar din România a fost subfinanţat în aceşti 30 şi ceva de ani de după Revoluţie. Şi lucrul acesta se vede. Se vede dacă de 20 de ani nu s-a cumpărat nicio nouă garnitură de tren, acest lucru se vede”, a precizat ministrul PSD.

Acesta a adăugat că nu ar putea să se întâmple în România o tragedie feroviară ca în Grecia.

„Nu ar putea să se întâmple în România o tragedie ca în Grecia. Să ştiţi că acolo nu e gata ancheta. Nu poate să fie un director de companie vinovat, până la urmă, că un mecanic nu respectă culoarea roşie. Ce poate să fie vinovat, în schimb, directorul unei companii, că vorbim de CFR, că vorbim de rutier, etc, este dacă nu face norme şi verificări ale personalului şi ajung oameni să conducă locomotive, în cazul acesta, sau să aibă pe mână lor vieţilor altor oameni şi aceştia să nu fie testaţi destul. Tocmai de aceea am cerut o retestare a tuturor. Eu am cerut ca ministru şi, de asemenea, o reverificare a materialului rulant. Nu vă ascund că pe mine m-a uimit pur şi simplu informaţia că în dimineaţa acelei zile când s-a produs tragedia acea locomotivă a ieşit din revizie tehnică. În acea dimineaţă. Nu avea voie să se întâmple aşa ceva”, a completat Grindeanu.

Sâmbătă seară, în gara din Galaţi, locomotiva unui tren a lovit un vagon de călători, accident care s-a soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea a trei bărbaţi.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere sau semnalizare falsă, ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea împrejurilor în care s-a produs acest eveniment feroviar. Din declaraţia mecanicului, reiese că locomotiva a accelerat brusc şi că el a încercat să acţioneze sistemul de frânare, dar acesta nu a mai frânat, ceasul vitezometrului locomotivei rămânând blocat la poziţia 75 km/h.

În urma coliziunii extrem de puternice, vagonul a fost deformat în partea de impact şi s-a deplasat aproximativ 80 de metri. În momentul producerii evenimentului, în vagonul de călători se afla partida trenului, formată din şeful de tren, o femeie cu vârsta de 53 de ani, conductorul de tren, un bărbat cu vârsta de 47 de ani, precum şi un călător, un bărbat, cu vârsta de 53 ani din comuna Piscu, judeţul Galaţi.