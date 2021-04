Gripa oferă rezistență împotriva Coronavirusului, susțin cercetătorii

În lupta contra Covid-19, cel mai bun aliat al nostru ar putea fi… o răceală. Cel puțin asta susțin unii cercetători. Sezonul de primăvară are obiceiul de a aduce infecții virale – gripe și gastroenterite. Dacă ar fi să credem ceea ce deocamdată este doar o teorie foarte optimistă, aceste afecțiuni virale ar putea concura cu SARS-Cov-2, scrie smartradio.ro.

„În mod tradițional, observăm că virusurile se succed pe tot parcursul anului, mai degrabă decât coexistă”, notează Benjamin Davido, specialist în boli infecțioase din Franța. „Își va face loc coronavirusul în acest calendar sau se va suprapune peste el? Asta este întrebarea”.

Specialist în boli infecțioase la Spitalul Universitar din Strasbourg (Bas-Rhin), Stéphane Gayet crede că ipoteza este „plauzibilă”. „La nivel individual, interferența imună a fost observată pentru prima dată cu rujeola”, explică el. „S-a constatat că tinerii afectați nu au contractat alte virusuri”.

Sistemul imunitar în alertă

Concret, odată ce sistemul imunitar este stimulat, corpul tinde să devină inaccesibil pentru alte virusuri timp de câteva săptămâni. Este în special cazul celor transmiși în același mod sau pe aceleași căi: o infecție respiratorie tinde să te protejeze împotriva altor afecțiuni de același tip. Deci, potențial, si de Covid-19.

„Ar putea explica de de copiii mici, cu vârsta de până la 10 ani, par rezistenți la Covid-19″, adaugă Stéphane Gayet. „De la vârsta de doi ani, sistemul lor imunitar este permanent în alertă!”.

Unii medici afirmă că este neobișnuit să suferi concomitent de gripă și de gastroenterită, spre exemplu. De aici și posibilitatea ca un virus să-l excludă temporar pe celălalt, în ciuda diferitelor moduri de transmitere.

„Prudență”

„Fără să fie alarmist” în privința unui nou val, Thierry Prazuck, șeful departamentului de boli infecțioase al spitalului regional din Orléans (Loiret), este „extrem de precaut”. „Virusul bronșiolitei apare aproape în același timp cu epidemia de gripă”, a obiectat el. H1N1 coexistă cu virusul H3N2 și B… și dau aceleași simptome”.

La fel de reticent este și Jean-Daniel Lelièvre, șeful departamentului de boli infecțioase din Paris. „Înainte de acest an, nu am urmărit aproape niciodată un virus la fel de mult cum am făcut în cazul coronavirusului. Dacă am fi făcut acest lucru, am fi putut descoperi multe alte cazuri, în special asimptomatice, pe tot parcursul anului. Inclusiv în perioade de coexistență cu alte virusuri.