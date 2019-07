Grup Servicii Petroliere (GSP) a câștigat contractul de servicii integrate pentru Petrom

GSP Offshore și OMV Petrom au semnat un contract-cadru pentru asigurarea serviciilor integrate offshore ale instalațiilor și echipamentelor din perimetru de mică adâncime Istria, potrivit newsweek.ro.

Grupul OMV Petrom și-a prezentat miercuri bilanțul pentru prima jumătate a anului 2019 la sediul companiei din București.

Cu această ocazie, Peter Rudolf Zeilinger, membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream, a anunțat că licitația pentru asigurarea serviciilor integrate offshore ale instalațiilor și echipamentelor din perimetru de mică adâncime Istria, organizată de OMV Petrom, a fost câștigată de compania românească GSP Offshore.

Contractul este pe 8 ani, atribuit în urma unei proceduri de achiziție publică, și este estimat la peste un miliard de lei.

Zeilinger a menționat faptul că OMV Petrom avea nevoie de un singur furnizor pentru aproape 100 de tipuri de servicii printre care, spre exemplu cele de scufundări, catering sau mentenanță.

De aceea, a organizat o licitație deschisă la care au participat mai multe firme autohtone și internaționale. În final, a fost declarată câștigătoare compania românească GSP Offshore, deținută de omul de afaceri Gabriel Comănescu.

Operațiunile prevăzute în contract vor fi realizate de GSP Offshore SRL, cu sprijinul companiilor din grupul GSP - Grup Servicii Petroliere Logistic SRL (“GSP Logistics”), Grup Servicii Petroliere Shipyard SRL (“GSP Shipyard”), Grup Servicii Petroliere Catering SRL (“GSP Catering”) și Vega Offshore SRL, din a doua jumătate a anului 2019.

„În ultimii 15 ani, GSP și-a dezvoltat expertiza în servicii integrate pentru industria offshore de petrol și gaze. Am început în 2004, ca un contractor de foraj, și de atunci am investit permanent în extinderea serviciilor noastre. Astăzi, GSP are capacitatea de a acoperi o plajă mare de servicii”, a declarat Gabriel Comanescu, președintele GSP, grup din care face parte și GSP Offshore.

În calitate de antreprenor general, GSP Offshore va fi responsabilă cu integrarea unei serii de servicii care includ operațiuni și întreținere on-shore și offshore, precum și operațiuni portuare, transport maritim, servicii de aviație și alte servicii de asistență.

OMV Petrom a anunțat în iulie că a început din nou forajul în apele de mică adâncime ale Mării Negre, în perimetrul Istria, în care două sonde vizează suplimentarea producției din zăcământul Lebăda Est (țiței și gaze asociate), descoperit în 1979.