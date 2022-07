Grupare infracţională specializată în furturi, destructurată de poliţişti

Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Gălăneşti, Poliţiei Municipiului Rădăuţi şi Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de la Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, au reuşit destructurarea unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea de infracţiuni de furt în zona de nord a judeţului.În perioada aprilie - iunie 2022, mai multe persoane cu vârste cuprinse între 16 şi 49 de ani din municipiul Rădăuţi şi comuna Dorneşti s-au constituit într-o grupare infracţională specializată în infracţiuni de furt din locuinţe şi societăţi comerciale, dezvoltând conexiuni infracţionale, relaţii ierarhice şi evoluând constant la nivel organizatoric în vederea documentării şi săvârşirii infracţiunilor, se arată într-un comunicat transmis de către IPJ Suceava.Astfel, zece bărbaţi care au organizat gruparea sau au gravitat în jurul acesteia sunt bănuiţi de săvârşirea a cel puţin zece fapte de furt în zonele Rădăuţi, Muşeniţa, Calafindeşti, Putna, Brodina, Bălcăuţi, Zamostea şi Frătăuţii Vechi, prejudiciul provocat prin furturile săvârşite fiind de peste 150.000 euro, 150.000 lei şi peste 1,5 tone de motorină.La data de 4 iulie 2022, în vederea probării activităţii infracţionale şi pentru individualizarea participaţiei penale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, poliţiştii au efectuat 12 percheziţii domiciliare.La domiciliile persoanelor vizate de percheziţii au fost găsite şi ridicate sume mari de bani, sute de litri de motorină, dispozitive special modificate pentru scoaterea combustibilului din rezervoare, precum şi scule electrice provenite din săvârşirea de furturi şi alte bunuri care interesează cauza.Totodată, au fost ridicate în vederea indisponibilizării patru autoturisme şi o autoutilitară, aparţinând membrilor grupării şi folosite la săvârşirea infracţiunilor. De asemenea, au fost puse în executare zece mandate de aducere, vizând membrii grupării şi persoane despre care au fost obţinute date că deţin bunuri provenite din săvârşirea infracţiunilor investigate.În urma probatoriului administrat s-a dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a şapte suspecţi cu vârste cuprinse între 16 şi 49 de ani, din municipiul Rădăuţi şi comuna Dorneşti, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, ulterior aceştia urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, cu propunere de luare a unor măsuri preventive.Cei şapte bărbaţi reţinuţi au fost introduşi în arestul IPJ Suceava.Cercetările sunt continuate de către poliţişti sub coordonarea directă a procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, pentru stabilirea şi probarea întregii activităţi infracţionale, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă, mai precizează comunicatul IPJ Suceava.