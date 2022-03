Grupul de companii IT Bittnet anunţă semnarea contractului de investiţie cu TopTech

Bittnet, un grup de companii IT listate pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă prima tranzacţie de M&A din 2022, prin finalizarea negocierilor privind preluarea integrală a TopTech, companie locală specializată în echipamente şi soluţii IT&C, potrivit unui comunicat al companiei.

Conform sursei citate, tranzacţia este supusă aprobării de către Consiliul Concurenţei.

"Suntem bucuroşi să anunţăm semnarea tranzacţiei cu TopTech, una dintre cele trei companii despre care spuneam că suntem în faze avansate de negociere la momentul publicării raportului preliminar pentru 2021. Domeniul de activitate al TopTech este similar cu cel al Dendrio, iar prin unirea portofoliilor de soluţii şi servicii ale celor două entităţi avem oportunitatea de a satisface mai bine nevoile clienţilor. Le urăm bun-venit noilor colegi şi suntem încrezători că prin această investiţie vom continua să extindem atât numărul de clienţi deserviţi de grupul nostru, serviciile oferite acestora, precum şi să creştem veniturile. Deşi ne aflăm într-un context geopolitic dificil şi caracterizat de impredictibilitate, rămânem dedicaţi planurilor anunţate către investitori şi acţionari cu privire la investiţiile şi extinderea către pieţele din Europa Centrală şi de Est", a declarat Mihai Logofătu, directorul general al Bittnet Group, potrivit Agerpes.ro.

TopTech este o companie românească de IT&C fondată în anul 1992 în Deva, fiind una dintre cele mai mari companii de soluţii IT&C din centrul şi vestul ţării. În prezent, TopTech utilizează tehnologii avansate, având încheiate parteneriate puternice cu cei mai importanţi producători din domeniu, precum Dell sau HP. Compania are peste 80 de angajaţi şi colaboratori, fiind una dintre cele mai importante companii care activează în birourile deschise în Deva, Sibiu, Timişoara, Cluj-Napoca, Alba-Iulia şi Mediaş. Astfel, în urma acestei tranzacţii, grupul îşi extinde acoperirea geografică naţională.

Valoarea tranzacţiei anunţate este estimată la 12,5 milioane de lei şi va fi supusă ajustărilor obişnuite pentru acest tip de tranzacţii. Valoarea aceasta va fi plătită parţial în numerar (7,5 milioane de lei direct de către Dendrio), în timp ce restul de 5 milioane de lei vor reprezenta acţiuni BNET. Investiţia în TopTech a fost aprobată de către acţionarii Bittnet în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din 7 septembrie 2021. Aceasta face parte din planul de extindere şi consolidare al Bittnet Group prin tranzacţii de tip M&A, prin care grupul urmăreşte consolidarea prezenţei sale atât în activitatea clasică de integrare IT&C cât şi în zona de securitate cibernetică.

În ceea ce priveşte rezultatele financiare ale TopTech, în anul 2021 compania a înregistrat o cifră de afaceri de peste 55 milioane lei, un profit operaţional de aproximativ 2 milioane lei şi un profit net de 1,6 milioane lei.

După finalizarea tranzacţiei, echipa TopTech va fi integrată în business-group-ul "Cloud & Infrastructure" din cadrul Diviziei de Tehnologie a Grupului Bittnet. În 2021, această divizie, care mai cuprinde Elian, Nenos, Nonlinear, ITPrepared, GRX şi ISEC a înregistrat o cifră de afaceri de 98,4 milioane de lei şi un profit operaţional de 7,7 milioane de lei. Fără a lua în considerare preluarea TopTech, grupul bugetează venituri de 134,6 milioane de lei pentru divizia de tehnologie în 2022, o creştere cu 37% comparativ cu anul 2021 conform bugetului de venituri şi cheltuieli supus aprobării de către acţionari în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 20 aprilie 2022.

Prin transpunerea activităţilor de integrare IT&C, Dendrio îşi va întări poziţia de integrator multi-cloud din România şi va pune la dispoziţia clienţilor cea mai largă paletă de servicii de tip Cloud, precum migrare, hosting, infrastructură, backup, software as a service şi nu numai, atât la nivel public, cât şi privat, dar şi printr-un model hibrid.

Tranzacţia a fost facilitată de Kogaion Investments, care a acordat servicii de consultanţă de M&A cumpărătorului şi a coordonat procesul tranzacţiei. Echipa Kogaion Investments, coordonată de Adinel Tudor a asistat Bittnet Group în toate tranzacţiile de pe piaţa locală realizate de grup în 2021. Boutique-ul local de consultanţă în fuziuni şi achiziţii are o experienţă de peste zece ani în domeniu, perioadă în care a fost implicată în tranzacţii cu o valoare totală de peste 200 milioane de euro.

Bittnet a fost fondată în 2007 la Bucureşti, de către fraţii Mihai şi Cristian Logofătu, ca o companie de training şi soluţii IT în România şi în străinătate. Astăzi, Bittnet este un Grup de companii din domeniul IT din care fac parte următoarele branduri: Bittnet Training, Dendrio, ELIAN Solutions, Equatorial Gaming, The eLearning Company, Softbinator, ISEC Associates, Computer Learning Center, IT Prepared, Global Resolution Experts şi Nenos Software. Grupul Bittnet este listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul BNET.