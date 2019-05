Grupul Electrica are pierderi de 41 milioane lei în primul trimestru din 2019

Grupul Electrica a înregistrat, în primele trei luni ale acestui an, o pierdere netă consolidată neauditată de 40,86 milioane lei, de la un profit net de 59,26 milioane lei în perioada similară a anului trecut, potrivit unui comunicat transmis miercuri de companie, informează News.ro.

Electrica a înregistrat venituri şi alte venituri din exploatare, în primul trimestru, de 1,626 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creştere de 17% sau 237 milioane lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.

Reprezentanţii Electrica spun că, în ciuda constrângerilor noului context legislativ şi ale cadrului de reglementare care au influenţat negativ rezultatul consolidat al grupului în primul trimestru al anului 2019, acesta este în linie cu bugetul de venituri şi cheltuieli

“Având în vedere noul context legislativ şi faptul că, în acest an, comparativ cu 2018, cadrul de reglementare a suferit modificări semnificative, 2019 fiind primul an al unei noi perioade de reglementare în segmentul de distribuţie, rezultatele înregistrate în primul trimestru al acestui an au fost anticipate în bugetul de venituri şi cheltuieli. În ceea ce priveşte segmentul de distribuţie, modificarea ratei reglementate de rentabilitate stabilite de ANRE pentru cea de-a patra perioadă de reglementare, în scădere de la 7,7% la 5,66%, a avut o influenţă negativă majoră asupra tarifelor de distribuţie, comparativ cu anul 2018. Totuşi, majorarea ratei reglementate de rentabilitate la 6,9%, prevazută în OUG 19/2019, va conduce la o ajustare pozitivă a tarifelor de distribuţie în viitor", a declarat CEO Electrica, Corina Popescu.

Pe aria de furnizare, Electrica a suferit un impact negativ semnificativ pentru că preţul de referinţă stabilit de ANRE la 1 iulie 2018 pentru lunile ianuarie şi februarie 2019 pe segmentul reglementat nu a anticipat creşterea substanţială a preţului de piaţă a energiei electrice. Noul cadru legislativ prevede ca pierderile din achiziţia de energie electrică înregistrate de către furnizorii de ultimă instanţă în T4 2018 şi 2019 se pot recupera începand cu 1 martie 2019 şi până la 28 februarie 2022, afirmă Corina Popescu.

"Electrica va continua programele de optimizare a activităţilor şi reducere a costurilor, precum şi adaptarea strategiei la condiţiile pieţei şi cadrului de reglementare, astfel încât rezultatele la final de an să fie în linie cu aşteptările investitorilor”, adaugă ea.

În ceea ce priveşte segmentul de distribuţie, veniturile au crescut cu 4,5%, ca urmare a creşterii cantităţii distribuite cu 0,5%, a creşterii tarifelor medii de distribuţie şi a creşterii valorilor investiţiilor în reţea, în conformitate cu politicile contabile aplicabile, în primele trei luni din acest an, comparativ cu trimestrul 1 2018.

În segmentul de furnizare, veniturile au crescut cu 22,2%, ca rezultat al creşterii cu 6% atât a cantităţii de energie furnizată pe piaţa cu amănuntul, cât şi a preţurilor medii de vânzare, precum şi ca urmare a dezvoltării activităţii de furnizare de gaze naturale.

Costurile consolidate pentru achiziţia energiei electrice au crescut cu 34,2%, la 996 milioane lei în T1 2019, ca urmare a creşterii preţurilor de tranzacţionare pe OPCOM.

"Această evoluţie a fost resimţită în segmentul de distribuţie, prin majorarea cu 26% a costului energiei electrice achiziţionate pentru acoperirea pierderilor în reţea. Astfel, efectul pozitiv generat de scăderea cantităţii necesare, comparativ cu T1 2018, a fost anulat de creşterea preţurilor de achiziţie a energie electrice, care au fost semnificativ mai mari faţă de preţul ex-ante aprobat de ANRE pentru operatorii de distribuţie din Grupul Electrica pentru acoperirea pierderilor în reţea. Aceste diferenţe pot fi însă recuperate, cel puţin parţial, prin tarifele de distribuţie, în perioadele următoare, în conformitate cu prevederile metodologiei de reglementare ale perioadei a IV-a", arată raportul grupului.

EBITDA consolidat la nivelul grupului a scăzut cu 117 milioane lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în principal ca efect al variaţiei negative a marjei din energie, pe ambele segmente de activitate principale.

Profitul operaţional (EBIT) al Grupului a scăzut cu 128 milioane lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, adăugând la evoluţia EBITDA impactul cheltuielii cu amortizarea, respectiv o creştere de 11 milioane lei, ca urmare a aplicării unui nou standard contabil începând din 2019, dar şi ca efect al volumului de investiţii puse în funcţiune.

În perioada ianuarie-martie 2019, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 4,54 TWh (în creştere cu 0,5% faţă de trimestrul 1 2018) către un număr de aproximativ 3,78 milioane de utilizatori.

Operatorii de distribuţie din cadrul Grupului au distribuit energie electrică pe o arie care acoperă aproximativ 40,7% din teritoriul naţional.

Electrica Furnizare are o cotă de piaţă de 18,92%. Este lider pe piaţa reglementată, cu o cotă de 49,01%, iar pe piaţa concurenţială Electrica Furnizare are o cotă de 10,75% (conform raportului ANRE din ianuarie 2019).

"Ca urmare a eforturilor depuse în cadrul companiei şi a efectelor pozitive avute de măsurile stabilite prin intermediul Planului de reorganizare demarat în anul 2015, Servicii Energetice Muntenia, parte a Grupului Electrica, a ieşit din procedura de insolvenţă, fiind luate toate măsurile necesare pentru reinserţia companiei în activitatea de afaceri, potrivit certificatului de grefă emis în data de 4 aprilie 2019 de către Tribunalul Bucureşti", adaugă reprezentanţii Electrica.