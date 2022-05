Grupul eMAG anunță investiții de 2,2 miliarde de lei pentru următorii doi ani

În 2021, investițiile eMAG au depășit 1 miliard de lei, iar în următorii doi ani grupul va continua să investească 2,2 miliarde de lei în planul său de transformare în ecosistem regional de comerț online.

Planul de investiții de 3,2 miliarde de lei pe trei ani a fost lansat în 2021.

În urma investițiilor din 2021, grupul eMAG a înregistrat o cifră de afaceri de 9,57 miliarde de lei în 2021, dintre care veniturile realizate de eMAG în România reprezintă 5,68 miliarde de lei. Dante International SA, compania care cuprinde eMAG România, Fashion Days România şi realizează vânzări pentru eMAG Bulgaria şi eMAG Ungaria, a înregistrat o cifră de afaceri de 7,346 miliarde de lei în 2021.

„În al doilea an de pandemie, am luat decizia să demarăm un program ambițios de investiții, cu rolul de a susține transformarea eMAG într-un ecosistem regional de comerț online. Rezultatele acestui program sunt deja vizibile, atât pentru clienți, care cumpără mai des, dintr-o gamă mai largă de produse, cu livrare mai rapidă, cât și pentru cei 42.000 de antreprenori din Marketplace. Am atins astfel, în cei doi ani de pandemie, o creștere de peste 60% a cifrei de afaceri, care ne-a dat încredere să continuăm planul de investiții cu 2,2 miliarde de lei în următorii doi ani pentru a oferi o soluție mai ușoară, mai rapidă și mai accesibilă de shopping. Continuăm să investim în servicii, în noul abonament Genius, care se va extinde, din 15 iunie, la patru aplicații: eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful, păstrând însă același preț anual ca și până acum. Vom investi în automatizarea centrului logistic de la Joița, unde instalăm roboți care ajută angajații să își crească productivitatea și astfel să menținem prețurile reduse pentru clienți. În același timp, continuăm să investim în antreprenoriat și le punem la dispoziție comercianților din Marketplace o platformă centralizată de vânzare în țările din regiune în care suntem prezenți, contribuind astfel la creșterea afacerilor lor într-o piață de desfacere mult mai mare,” a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

După doi ani din momentul lansării, serviciul Genius a ajuns la peste 340.000 de clienți, care pot alege dintre cele peste 5 milioane de produse cu livrare gratuită, și din 15 iunie, se va extinde și va deveni un abonament cu beneficii în patru aplicații de comerț online: eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful.

Investițiile în eMAG Marketplace s-au ridicat în ultimul an la 72 de milioane de lei, facilitând accesul pe piețele din România, Ungaria și Bulgaria pentru comercianții de pe platformă. Pentru a accelera dezvoltarea și a simplifica procesul de extindere internațională, eMAG lansează un sistem centralizat de administrare automată pentru toate cele trei țări, care va duce la creșterea numărului de comercianți români care vând internațional, de la 2.500, în prezent, la 4.000 anul viitor.

Companie românească fondată în 2001, eMAG a devenit în 2022 cel mai valoros brand românesc și prima companie de ecommerce care ocupă primul loc în clasamentul Brand Finance.