Grupul energetic E.ON a preluat Innogy - Registrul Comerțului a înregistrat fuziunea

Grupul energetic E.ON a preluat innogy, divizia de energie regenerabilă a RWE AG, fuziunea fiind înregistrată marţi la Registrul Comerţului, a anunţat marţi grupul.

"Ne bucurăm foarte mult că astăzi (marţi, n.r.) am finalizat ultimul pas major în procesul de preluare şi integrare deplină a innogy. În lunile următoare, ne vom concentra pe integrarea efectivă a tuturor operaţiunilor iniţiale ale innogy în grupul nostru. Pe parcursul acestui proces, ne vom asigura că interesele clienţilor noştri vor avea în continuare întotdeauna prioritate", a spus Johannes Teyssen, CEO E.ON.Potrivit sursei citate, compensările specifice în numerar vor fi plătite în următoarele zile. "În conformitate cu normele legislaţiei societăţilor pe acţiuni, un auditor numit de către instanţă a confirmat că plata în numerar a 42,82 euro per acţiune corespunde cerinţelor. Acţiunile innogy SE vor fi cel mai probabil delistate în această săptămână. Orice tranzacţie care are loc la bursă până în acest moment se efectuează numai în compensarea în numerar solicitată de acţionarii minoritari. Atunci când rezoluţia de transfer intră în vigoare, acţiunile innogy care încă figurează în conturile de capitaluri ale acţionarilor minoritari vor reprezenta doar creanţele de compensare în numerar menţionate anterior", se menţionează în comunicat.Împreună cu RWE, în martie 2018, E.ON şi-a anunţat intenţia de a achiziţiona de la RWE acţiunile innogy, ca parte a unei tranzacţii mai ample. La mijlocul lunii septembrie 2019, Comisia Europeană a dat undă verde tranzacţiei. În martie 2020, Adunarea Generală a innogy a adoptat o rezoluţie pentru a transfera acţiunile rămase ale acţionarilor minoritari către E.ON, în schimbul unei compensaţii băneşti adecvate, ca parte a fuziunii.Ultimele etape ale tranzacţiei cu RWE, adică transferul afacerii cu energie regenerabilă, stocarea de gaze şi participarea la KELAG a RWE, urmează a fi puse în aplicare la sfârşitul acestei luni.Teyssen a subliniat că, începând de marţi, E.ON va efectua integrarea completă a innogy la fel de rapid ca în toate fazele anterioare ale tranzacţiei. "Până în prezent toate etapele s-au desfăşurat conform planificării şi vom continua să facem tot aşa pentru integrarea innogy", a adăugat el.Noul E.ON va fi unul dintre cei mai mari operatori europeni de reţele de energie şi infrastructură energetică şi un furnizor de soluţii inovatoare pentru aproximativ 50 de milioane de clienţi. Pe viitor, E.ON va avea aproximativ 75.000 de angajaţi şi va fi activă în 15 ţări. Compania intenţionează să se asocieze cu clienţii pentru a propulsa tranziţia energetică în Europa.