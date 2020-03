Grupul k-pop BTS lansează un serial online prin care îşi învaţă fanii limba coreeană

Grupul k-pop BTS lansează marţi un serial online prin care cei şapte cântăreţi şi dansatori îşi vor învăţa fanii limba coreeană, news.ro.

Grupul va susţine 30 de lecţii pe aplicaţia Weverse, începând cu 24 martie, potrivit BBC.

Epsoadele au menirea de a ajuta fanii din întreaga lume care au dificultăţi în a înţelege muzica BTS din cauza barierei limbii, a transmis casa de discuri a grupului.

Acest program a fost plănuit înainte de izbucnirea pandemiei de Covid-19. Compania de management Big Hit Entertainment a anunţat serialul în luna februarie, când în Coreea de Sud numărul infectărilor şi al deceselor nu crescuse mult. Ideea s-a născut după ce fanii au cerut subtitrări în limba engleză pentru videoclipurile grupului.

Serialul va refolosi materiale din reality-show-ul „Run BTS!”, precum şi din seriale YouTube ca „Bangtan Bombs” şi „BTS Episodes”.

Fragmente din aceste show-uri vor fi „reasamblate, astfel ca limba coreeană să poată fi învăţată prin ascultarea expresiilor frecvent folosite de membrii grupului”.

Fiecare episod are 3 minute şi va fi concentrat pe gramatica simplă şi expresii. Planul lecţiilor este dezvoltat de profesorul Heo Yong de la Universitatea Hankuk şi de cercetători de la Korean Language Content Institute.

Luni, când Coreea de Sud a înregistrat cele mai puţine noi cazuri de infectare, BTS a publicat un videoclip în care mulţumeşte personalului medical din ţară pentru munca depusă în contextul pandemiei de Covid-19 şi în care cere fanilor să practice distanţarea socială.

BTS - Bangtan Sonyeondan (Bulletproof Boy Scouts) - este primul grup k-pop care a condus topurile american şi britanic al albumelor şi care a susţinut o serie de concerte sold-out la Los Angeles, Paris şi Londra.

Înfiinţat la Seul în 2013, este format din Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V şi Jungkook. Grupul a primit numeroase premii, inclusiv trei trofee American Music, a fost inclus în lista Time a celor mai influente 100 de personalităţi ale anului 2019. În total, albumele BTS au fost vândute în peste 1,4 milioane de copii. Pe YouTube, videoclipurile pieselor au fost vizionate de peste 11 miliarde de ori.

Discurile „Love Yourself: Tear”, „Love Yourself: Answer” şi „Map of the Soul: Persona” au fost lansate pe parcursul a 11 luni şi au înregistrat un succes de masă, BTS devenind în aprilie 2019 primul grup după The Beatles cu trei albume care au debutat pe primul loc în Billboard 200 în mai puţin de un an. „Map of the Soul: 7”, apărut în februarie 2020, este al patrulea album BTS clasat pe primul loc în Billboard 200 în decurs de mai puţin de 2 ani.