Grupul k-pop BTS va lansa în februarie un nou material de studio

Grupul k-pop BTS a anunţat că va lansa în luna februarie un nou material de studio, „Map of the Soul: 7”, după zece luni de la cea mai recentă apariţie a discografică a sud-coreenilor, „Persona” potrivit news.ro

EP-ul va fi disponibil pe serviciile de streaming din 21 februarie, potrivit anunţului făcut online.

Discurile „Love Yourself: Tear”, „Love Yourself: Answer” şi „Map of the Soul: Persona” au fost lansate în decurs de 11 luni şi au înregistrat un succes de masă, BTS devenind în aprilie 2019 primul grup după The Beatles cu trei albume care au debutat pe primul loc în Billboard 200 în mai puţin de un an.

BTS, înfiinţat la Seul în 2013, este format din Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V şi Jungkook. Grupul a primit numeroase premii, inclusiv trei trofee American Music, a fost inclus în lista Time a celor mai influente 100 de personalităţi ale anului 2019. În total, albumele BTS au fost vândute în peste 1,4 milioane de copii. Pe YouTube, videoclipurile pieselor au fost vizionate de peste 11 miliarde de ori.

Anul trecut, grupul a susţinut două concerte sold-out pe Wembley, în faţa a mai mult de 90.000 de oameni, şi a participat la emisiunea „Saturday Night Live”.