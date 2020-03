Grupul Purcari contribuie cu 500.000 de lei la un fond destinat combaterii COVID-19 în Republica Moldova şi România

Grupul Purcari va contribui cu 500.000 de lei, respectiv două milioane de lei moldoveneşti, la un fond adresat exclusiv combaterii epidemiei de COVID-19 în Republica Moldova şi România, jumătate din această sumă fiind alocată de fondatorul grupului, Victor Bostan, a anunţat, miercuri, compania potrivit Agerpres.

"Vom raporta comunităţii toate proiectele individuale care urmează să fie finanţate din acest fond, de la achiziţii de ventilatoare pentru plămâni, la suport pentru personalul medical şi ajutarea bătrânilor rămaşi în izolare acasă", precizează compania.De asemenea, grupul anunţă că îşi asumă, pentru moment, obligaţia de a minimiza orice măsuri în privinţa personalului, în primul rând agricultori şi muncitori, înţelegând responsabilitatea pentru cei peste 1000 de angajaţi şi familiile lor."Ne confruntăm cu o incertitudine fără repere istorice clare. Dacă lucrurile vor evolua după modelul italian, ne putem aştepta la sacrificii majore în toate business-urile. Pentru moment, însă, ne asumăm obligaţia de a minimiza orice măsuri în privinţa personalului de rând, în primul rând agricultori şi muncitori, înţelegând responsabilitatea pentru cei peste 1,000+ angajaţi şi membri ai familiilor lor", se precizează în comunicatul companiei semnat de fondatorul Grupului Purcari şi CEO, Victor Bostan, şi de preşedintele Consiliului de Administraţie, Vasile Tofan.Ei anunţă că vor continua să menţină planurile de aprovizionare, din moment ce alte mii de angajaţi ai partenerilor grupului, mulţi dintre ei afaceri mici şi fermieri, depind de capacitatea companiei de a continua să achiziţioneze bunurile şi serviciile lor."În spiritul solidarităţii, dar şi al prudenţei şi responsabilităţii financiare, echipa lărgită de management va accepta reduceri salariale, care inclusiv urmează să suplinească contribuţia Purcari pentru comunitate, dar şi protecţia salariaţilor în paliere de venituri mai mici", se mai spune în comunicat.Astfel, preşedintele Consiliului de Administraţie va ceda 100% salariul pentru 12 luni, membri ai CA 50% din salariu pentru 3 luni. Pe zona de management, CEO, va fi o cedare de salariu cu 50% timp de 6 luni, iar la nivel de top management - 25% pentru 3 luni.Potrivit sursei citate, restul angajaţilor îşi vor menţine salariul neajustat ca urmare a acestui set de acţiuni. Aceştia sunt bineveniţi însă să doneze, în limita posibilităţilor, organizaţiilor din Moldova şi România care luptă împotriva COVID-19. Purcari va egala orice donaţie cu o contribuţie similară, precizează compania."Profităm de ocazie pentru a apela la reprezentanţii business-ului să contribuie în măsura posibilităţilor la depăşirea acestei mari provocări. Nu vom putea construi un business de succes fără să asigurăm sănătatea şi prosperitatea societăţii şi comunităţilor în care trăim. (...) Vrem să asigurăm acţionarii noştri că suntem într-o poziţie puternică pentru a trece de această criză. Vinificatorii din Moldova au fost căliţi de mai multe crize de-a lungul istoriei: de la prohibiţia sovietică, la tranziţia ruinătoare din anii '?90, la embargourile nimicitoare din 2006 şi 2013. De fiecare dată am făcut faţă acestor provocări şi am ieşit mai puternici din ele. În 2013, Purcari pierdea cea mai mare piaţă de export în urma embargoului, avea restanţe la salarii de câteva luni, datorii bancare de aproape 20 de milioane de dolari şi un EBITDA la zero. Cinci ani mai târziu, listam compania la Bursa de la Bucureşti cu o capitalizare de peste 100 de milioane de dolari. (...)", au spus reprezentaţii Grupului Purcari.