Grupul rock britanic The Kinks ar putea să se reunească

The Kinks, grup emblematic al rockului britanic din anii 1960 şi devenit celebru cu piesa "You really got me" ar putea să se reunească, la mai mult de 20 ani de la destrămare, a lăsat să se înţeleagă fostul solist Ray Davies, în vârstă de 74 de ani, la Channel 4, relatează AFP (news.ro).

El a spus că a lucrat în studio cu ceilallţi doi membri supravieţuitori, fratele său Dave Davies şi bateristul Mick Avory. Grupul "înregistrează un nou album The Kinks", a adăugat el într-un interviu difuzat luni de televiziunea britanică.

"Am toate aceste cântece pe care le-am scris pentru trupă când ne-am despărţit şi cred că este momentul potrivit pentru a o face", a afirmat Ray Davies.

Această reunire "nu va fi la fel de bine organizată ca a celor de la The Rolling Stones", a precizat el, adăugând pe un ton glumeţ: "The Kinks vor cânta probabil în barul de la colţ".

Format în 1964 la Muswell Hill, un cartier din nordul Londrei, de către fraţii Davies, The Kinks s-a impus ca una dintre cele mai influente trupe rock a anilor 1960.

Printre cele mai cunoscute cântece ale lor se numără "Sunny Afternoon", "Lola", "Tired of Waiting For You" şi "You really got me", titlu preluat de grupul hard rock american Van Halen.

The Kinks au continuat să cânte în anii 1970 şi 1980, înregistrând în total 24 de albume de studio, înainte de despărţirea din 1996.