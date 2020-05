Grupul rock The Raconteurs va lansa vineri documentarul şi albumul 'Live At Electric Lady'

Grupul rock The Raconteurs, proiect al lui Jack White, va lansa vineri documentarul şi albumul „Live At Electric Lady”, potrivit news.ro.

Noul documentar cuprinde înregistrări video din concerte, interviuri şi filmări din culise, iar o prezenţă notabilă în film este cea a cineastului Jim Jarmusch.

„Live At Electric Lady” va fi lansat vineri, pe YouTube, la ora 16.00.

Albumul care însoţeşte documentarul va fi disponibil exclusiv pe Spotify.

Acesta va fi al şaptelea album live lansat de trupă. În luna martie, a apărut „Live In Tulsa”, triplu album.

După o absenţă de aproximativ zece ani, trupa a revenit în 2018 cu single-urile „Sunday Driver” şi „Now That You’re Gone”. Ambele au fost incluse pe al treilea album de studio, „Help Us Stranger”, lansat în iunie 2019.

The Raconteurs este alcătuită din Jack White (voce, chitară - The White Stripes, The Dead Weather), Brendan Benson (chitară), Jack Lawrence (bas - The Greenhornes, Blanche şi The Dead Weather) şi Patrick Keeler (tobe - The Greenhornes).

Supergrupul a debutat discografic în 2006, cu „Broken Boy Soldiers”, iar primul single a fost „Steady, As She Goes”. Al doilea disc al grupului a fost „Consolers of the Lonely”, apărut în 2008. Trupa, nominalizată de patru ori la premiile Grammy, câştigând un trofeu, a urcat pe scenele unor importante festivaluri, precum Coachella, Lollapalooza şi Glastonbury. În 2019, a lansat „Help Us Stranger”, care a debutat pe primul loc în Billboard 200.