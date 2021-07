Guns N' Roses anunţă trei concerte în Mexic în luna octombrie

Trupa americană Guns N' Roses a anunţat luni trei concerte în Mexic, programate pentru 7, 9 şi 12 octombrie, în oraşele Guadalajara (Jalisco), Mérida (Yucatán) şi, respectiv, Monterrey (Nuevo León), relatează EFE.

"Mexico, we're Fn back!!", a scris trupa pe reţelele de socializare, prezentând afişul cu datele de concert potrivit agerpres.ro.

Trupa notează, totodată, că va respecta protocoalele sanitare şi măsurile în vigoare în această ţară grav afectată de pandemia de COVID-19.

Cele trei concerte din Mexic fac parte din turneul "We're F'N' Back" prin care organizatorii încearcă reactivarea economică a acestui sector, care a avut cel mai mult de suferit din cauza pandemiei.

La Guadalajara, în concertul care deschide turneul, Guns N' Roses va concerta pe Estadio Akron; la Mérida, pe esplanada complexului Feria Xmatkuil, iar la Monterrey, pe stadionul de baseball Los Sultanes.

Înfiinţată în 1985, trupa, condusă de vocalistul Axl Rose, va profita de trecerea sa prin Mexic pentru a prezenta piese devenite clasice, precum "Sweet Child O' Mine", "Welcome to the jungle" sau "November Rain", printre altele.

Ultimul concert oferit de Guns N' Roses în Mexic a fost pe 15 martie 2020, când a fost cap de afiş al Festivalului Vive Latino.

Trupa a concertat în faţa a 60.000 de spectatori înainte de lockdown-ul impus de pandemie.

La începutul lunii aprilie, Guns N' Roses a anunţat amânarea pentru 2022, partea europeană a turneului său.