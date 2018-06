Guns N' Roses i-a adus un tribut lui Scott Weiland, în concertul de debut al turneului european

Trupa americană Guns N' Roses i-a adus, duminică seară, un tribut lui Scott Weiland, în concertul de debut al turneului european de anul acesta, interpretând pentru prima dată o piesă a trupei Velvet Revolver, scrie news.ro.

Guns a început o nouă parte a turneului „Not In This Lifetime” la Berlin, pe Olympiastadion. În deschiderea show-ului, grupul britanic Manic Street Preachers a susţinut un recital, fără Nicky Wire, care a lipsit din cauza unui deces în familie, scrie NME.

Americanii au interpretat „Slither”, melodie a Velvet Revolver, trupa în care Slash, Duff McKagan şi Matt Sorum (fost membru al Guns N' Roses) au cântat cu Weiland, fost solist al Stone Temple Pilots, care a murit în decembrie 2015.

Citește și: Kylie Minogue şi-a surprins fanii la festivalul All Points East din Londra

Între cele 24 de piese incluse în setlistul Guns N' Roses s-au aflat coveruri după Bob Dylan („Knockin' on Heaven's Door”), Pink Floyd („Wish You Were Here”), Jimmy Webb („Wichita Lineman”), Nino Rota („Speak Softly Love (Love Theme From The Godfather)”), Misfits („Attitude”) şi Wings („Live and Let Die”).

Grupul rock Guns N' Roses a fost înfiinţat în 1985, la Los Angeles. Cele şase albume de studio lansate - „Appetite for Destruction” (1987), „GN' R Lies” (1988), „Use Your Illusion I” (1991), „Use Your Illusion II” (1991), „The Spaghetti Incident?" (1993) şi „The Chinese Democracy” (2008) - au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Trupa a cunoscut mai multe modificări de componenţă de-a lungul anilor. În 2012, Axl Rose (voce), Slash (chitară), Duff McKagan (bas), Izzy Stradlin (chitară), Steven Adler (tobe), Dizzy Reed (clape) şi Matt Sorum (tobe) au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame sub numele Guns N' Roses.

Axl Rose, Slash şi Duff McKagan, membri fondatori ai grupului, s-au reunit în 2016, pentru prima dată în 23 de ani, pentru turneul „Not In This Lifetime”, care a cuprins concerte în SUA, America de Sud, Australia şi Europa. În concertul din Cincinnati, toboşarul Steven Adler s-a alăturat trupei, pentru prima dată în 26 de ani.

În 1990, Steven Adler - care a participat la înregistrările albumelor „Appetite for Destruction” (1987) şi „Lies” (1989) - a fost înlocuit de Matt Sorum, care apare pe trei dintre materialele de studio ale formaţiei - „Use Your Illusion I” (1991), „Use Your Illusion II” (1991) şi „The Spaghetti Incident?" (1993).