GUR face primele precizări în cazul avionului rusesc doborât, în care s-ar fi aflat zeci de prizonieri ucraineni: Nu avem 'informaţii de încredere'

Serviciul de informaţii militare ucrainean (GUR) a afirmat că nu dispune de "informaţii de încredere" despre pasagerii de la bordul avionului rusesc doborât miercuri, care transporta - potrivit Moscovei - 65 de prizonieri ucraineni, confirmând totodată că un schimb de prizonieri cu Rusia era prevăzut să aibă loc în cursul zilei, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

"Nu dispunem în prezent de informaţii de încredere şi complete despre persoanele care se aflau la bordul avionului sau despre numărul lor", a indicat GUR.

"Un schimb de prizonieri era prevăzut să aibă loc astăzi, dar nu a mai avut loc", a adăugat acesta.

Serviciul de informaţii militare a asigurat că Ucraina "nu a fost informată" despre necesitatea de a securiza spaţiul aerian în zonă.

Deşi nu a confirmat prezenţa prizonierilor ucraineni la bord, GUR a reproşat Moscovei că a pus în pericol securitatea acestora.

Ucraina nu cunoştea "numărul de vehicule, ruta sau modul de transport al prizonierilor", afirmă GUR. "Aceasta ar putea fi o dovadă a unor acţiuni deliberate ale Rusiei de a pune în pericol viaţa şi siguranţa prizonierilor".

Rusia a acuzat Ucraina că a doborât miercuri un avion de transport militar rusesc, un Iliuşin Il-76, deasupra regiunii de frontieră Belgorod, ucigându-i pe toţi cei aflaţi la bord, inclusiv 65 de prizonieri ucraineni, potrivit Moscovei.

Mai devreme, Ministerul rus al Apărării a acuzat Ucraina că a "doborât" un avion militar rusesc care transporta "militari ucraineni pentru un schimb".

Potrivit Moscovei, armata ucraineană "ştia" că ruşii îi vor transporta pe prizonieri cu avionul la Belgorod şi apoi la un punct de întâlnire la graniţă.

Dar serviciile secrete ucrainene insistă că Kievul "nu a fost informat" de necesitatea de a securiza spaţiul aerian din zonă.

Armata rusă susţine că forţele ucrainene au lansat "două rachete" dintr-un "un sistem de apărare antiaeriană" pentru a doborî avionul de transport militar Il-76 şi apoi "să dea vina" pe Rusia.

Cei 65 de prizonieri ucraineni care, potrivit Moscovei, se aflau la bord, precum şi cei şase membri ai echipajului şi trei militari ruşi, au fost "ucişi", a adăugat armata rusă.

Armata ucraineană, într-un comunicat publicat la câteva ore după prăbuşire şi fără a o menţiona direct, a promis că va continua "să distrugă avioanele de transport şi să controleze spaţiul aerian (...) inclusiv în zona Belgorod-Kharkiv".

Anterior, comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, care se ocupă de problemele legate de schimbul de prizonieri, a cerut să nu se tragă "concluzii pripite" în urma prăbuşirii avionului Il-76.

Imaginile postate pe reţelele de socializare arătau un avion în cădere, înainte de o explozie puternică la sol, însoţită de flăcări şi fum negru.

Regiunea Belgorod este foarte des vizată de tirurile cu rachete şi drone ucrainene din cauza proximităţii sale de frontieră, ca răspuns la numeroasele bombardamente ruseşti asupra Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a promis că va "clarifica" circumstanţele prăbuşirii, în timp ce preşedintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a declarat că pentru doborârea avionului au fost folosite "rachete americane şi germane", notează AFP.

Peste 8.000 de ucraineni, inclusiv peste 1.600 de civili, se află în prezent în captivitate în Rusia, potrivit Kievului.

În iulie 2022, ruşii şi ucrainenii s-au acuzat deja reciproc pentru bombardarea sângeroasă a unei închisori care adăpostea prizonieri ucraineni în Olenivka, un sat din estul Ucrainei ocupat de Rusia.

Rusia a înregistrat mai multe catastrofe aeriene în care au fost implicate avioane ale armatei de la începutul invaziei sale în Ucraina, iar săptămâna trecută Ucraina a revendicat responsabilitatea pentru doborârea a două avioane ruseşti.

