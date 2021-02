Guvernatorul New York-ului, vizat de o a doua acuzație de hărțuire sexuală

O a doua fostă angajată a guvernatorului statului New York, Andrew Cuomo, l-a acuzat de hărţuire sexuală, învinuiri pe care guvernatorul le-a respins sâmbătă. De această dată este vorba de o fostă consilieră pe sănătate, în vârstă de 25 de ani, Charlotte Bennett, care a afirmat pentru The New York Times că guvernatorul a hărţuit-o sexual în primăvara lui 2020, conform AFP.

Ea a a firmat că guvernatorul în vârstă de 63 de ani i-a adresat remarci, la începutul lui iunie, cu privire la faptul că este deschis legăturilor cu femei de 20 de ani, întrebând-o cum vede o astfel de diferenţă de vârstă.

Dacă Andrew Cuomo nu a încercat niciodată să o atingă, "am înţeles că guvernatorul voia să se culce cu mine şi m-am simţit oribil şi înspăimântată", a declarat Charlotte Bennett pentru The Times. Ea a adăugat că a vorbit cu şeful de cabinet şi cu consilierul juridic al lui Cuomo, care au transferat-o pe un alt post, într-o altă clădire. I-a convenit şi a decis să nu facă alte demersuri.

Într-un comunicat de sâmbătă seară, Cuomo a asigurat că "nu i-a făcut avansuri niciodată domnişoarei Bennett, nici nu a avut intenţia de a acţiona într-o manieră neadecvată". Dimpotrivă, el a precizat că a vrut să o susţină pe Bennett, care i-a mărturisit că a fost agresată sexual.

Guvernatorul, al cărui al treilea mandat expiră la sfârşitul lui 2022, a cerut "o analiză completă" a acestor acuzaţii, conduse de un fost judecător federal. "Cer newyorkezilor să aştepte rezultatele (...) înainte de a judeca", a subliniat el.

Este a doua oară într-o săptămână când guvernatorul democrat, care conduce statul New York de 10 ani, este acuzat de hărţuire sexuală: miercuri, o altă fostă consilieră, Lindsey Boylan, a afirmat, pe un blog, că a fost hărţuită pe când lucra pentru administraţia sa, din 2015 până în 2018. Astăzi, candidată la postul de preşedinte al Manhattan, Lindsey Boylan, 36 de ani, a declarat că guvernatorul a sărutat-o pe gură.

O purtătoare de cuvânt a guvernatorului a calificat drept "false"acuzaţiile lui Boylan. Organizaţia anti-agresiune sexuală Time's Up a reclamat o anchetă despre aceste acuzaţii.