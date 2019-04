Guvernele irlandez şi britanic au anunţat reluarea discuţiilor pentru restabilirea guvernului nord-irlandez

Guvernele irlandez şi britanic au anunţat vineri reluarea discuţiilor pentru restabilirea guvernului nord-irlandez şi a pune capăt unui impas de doi ani de partajare a puterii în Irlanda de Nord, informează Reuters şi DPA potrivit Agerpres.

Provincia condusă de britanici a rămas fără un executiv descentralizat de peste doi ani după ce naţionaliştii irlandezi Sinn Feins-au retras din guvernul în care împărţeau puterea cu Partidul Democratic Unionist (DUP) probritanic.Dar împuşcarea mortală săptămâna trecută a jurnalistei Lyra McKee, în vârstă de 29 de ani, în timpul unor revolte ale militanţilor naţionalişti irlandezi la Londonderry (nordul Irlandei de Nord), a crescut presiunea asupra partidelor pentru restabilirea guvernului regional, punctul central al acordului de pace în Irlanda de Nord din 1998."Venind împreună cu alţi lideri politici la Catedrala St Anne pentru a aduce un omagiu lui Lyra McKee, am exprimat voinţa clară a oamenilor din aceste insule de a respinge violenţa şi sprijini pacea", au declarat prim-ministrul britanic Theresa May şi premierul irlandez Leo Varadkar într-un comunicat comun.Discuţiile vor implica toate principalele partide politice din Irlanda de Nord, precum şi cele două guverne, au precizat May şi Varadkar în acest comunicat.Cei doi lideri au mai spus că vor avea ca obiectiv "restabilirea rapidă a funcţionării complete a instituţiilor democratice", rezultată din Acordul din Vinerea Mare din 1998, sau Acordul de la Belfast."Vom revizui progresele înregistrate la sfârşitul lunii mai", au adăugat ei