Guvernul a adoptat cinci acte normative pentru a finaliza toată documentaţia privind politica de coeziune, perioada de programare 2021-2027, spune Boloș

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene Marcel Boloş a anunţat că Guvernul a adoptat, miercuri, cinci acte normative necesare finalizării întregii documentaţii privind polica de coeziune, perioada de programare 2021-2027, precizând că pachetul acesta este necesar ca România să poată accesa cele 44 de miliarde euro puse la dispoziţie, din care 31 de miliarde euro reprezintă componentă de grant, iar componenta de cofinanţare este de 13 milarde euro. Cel mai generos buget este cel pentru transporturi, de 9,6 miliarde euro, iar pentru serviciul public de sănătate şi infrastructura în sănătate bugetul este de 3,8 miliarde euro, a adăugat el, potrivit news.ro.

Pentru dezvoltarea durabilă, infrastructura de apă canalizare şi componenta de energie din cadrul politicii de coeziune sunt alocate 5,2 miliarde euro. „Precizez că este bugetul politicii de coeziune separat de bugetul PNRR unde România are 29,2 miliarde euro, iar aici în politica de coeziune bugetul este mult mai generos”, a mai explicat Boloş.

„Într-adevăr, pentru politica de coeziune astăzi e o zi istorică, mă refer la perioada de programare viitoare, respectiv perioada de programare 2021-2027. Au fost adoptate cinci acte normative pentru a finaliza toată documentaţia şi toate documentele necesare, astfel încât acordul de parteneriat în formă actualizată, 16 programe operaţionale, din care au fost trimise până acum la Comisie 12 şi restul urmează să fie trimise în cursul zilei de mâine, aşa încât România trimite oficial pentru politica de coeziune, respectiv pentru perioada de programare 2021-2027, toate documentele necesare acestui buget enorm pe care îl ave de 44 miliarde euro, din care 31 de miliarde euro reprezintă componentă de grant, iar componenta de cofinanţare este de 13 milarde euro”, a afirmat Marcel Boloş, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.

El a mai spus că în politica de coeziune bugetele cele mai generoase sunt alocate pentru componenta de transport.

„Avem un buget de 9,6 miliarde euro care este destinat infrastructurii de transport şi continuarea programului amplu de realizare a autostrăzilor, infrastructurii feroviare şi a tuturor proiectelor care privesc dezvoltarea pe termen lung a României. De asemenea, o componentă importantă în politica de coeziune o reprezintă dezvoltare regională, respectiv programele operaţionale regionale, cele care sunt destinate infrastructurii de drumuri judeţene, infrastructurii de mobilitate urbană, infrastructurii de regenerare urbană. Deci toate proiectele care privesc standardele de locuire şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor la nivelul comunităţilor locale. Pentru prima dată în istoria politicii de coeziune avem acest buget generos alocat încât să putem contribui substanţial la ceea ce înseamnă îmbunătăţirea condiţiilor şi a calităţii vieţii în comunităţile locale. Şi tot în cursul zilei luni, a fost adoptat ultimul act normativ care era necesar pentru procesul de descentralizare a dezvoltării regionale, astfel încât autorităţile de management la nivel regional să poată să îşi îndeplinească toate funcţiile care le sunt necesare pentru a putea gestiona aceste fonduri în interesul comunităţilor locale”, a explicat Boloş.

De asemenea, „pentru componenta de sănătate, pentru prima dată avem primul program operaţional multifond care sprijină serviciul public de sănătate, pe lângă infrastructura de sănătate”, a precizat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

„Sunt alocate fonduri pentru pregătirea resursei umane şi inclusiv pentru partea de servicii de prevenţie, inclusiv pentru ceea ce înseamnă componenta de digitalizare a sistemului de sănătate, 3,8 miliarde euro. Iar pentru dezvoltarea durabilă, respectiv infrastructura de apă canalizare şi componenta de energie din cadrul politicii de coeziune sunt alocate 5,2 miliarde euro”, a mai declarat Marcel Boloş.

Acesta a precizat că este bugetul politicii de coeziune separat de bugetul PNRR unde România are 29,2 miliarde euro, „iar aici în politica de coeziune bugetul este mult mai generos”.

„Împreună cu cofinanţarea naţională avem alocate 44 miliarde euro. Aşadar, pentru politica de coeziune este o zi importantă, un efort pe care împreună cu colegii din cadrul MIPE l-am depus în ultimele două luni. Peste 3.200 de pagini are această documentaţie şi am mobilizat toţi colegii pentru ca sfârşitul verii să ne prindă cu acest pachet de documente necesar ca România să acceseze cele 44 miliarde euro pe care le are la dispoziţie”, a conchis Boloş.