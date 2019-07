Guvernul a aprobat un nou front de lucru pentru Complexul Energetic Oltenia

Guvernul a aprobat miercuri, prin hotărâre, “Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța”, document care permite trecerea în inventarul domeniului statului a perimetrului Roșiunța, viitor front de lucru minier pentru Complexul Energetic Oltenia.

Aceasta este penultima etapă procedurală prin care în Roșiuța vor putea începe lucrările miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit. Din acest moment, Ministerul Energiei, reprezentant al statului român, va începe procedurile de concesionare către CEO a întregii suprafețe.

“Ne apropiem de rezolvarea unei probleme care a trenat ani de zile: deschiderea de noi fronturi de lucru la Complexul Energetic Oltenia prin care să susținem deopotrivă producerea de energie pe bază de cărbune și activitatea minieră în zonă. Parcursul nu a fost deloc unul simplu. A fost nevoie de demararea și realizarea exproprierilor pentru a putea ajunge în acest punct. Am elaborat în trecut o Hotărâre care să ne dea dreptul de a începe întregul proces iar astăzi suntem la un pas distanță de a pune în exploatare un front cu un potențial de 3 milioane de tone de lignit anual. Suprafața coridorului expropriat este de peste 1300 mp și va susține energia produsă de termocentralele Ișalnița și Craiova. Acesta nu este singurul front nou în care am deblocat o situație de interes național. Anul acesta am finalizat exproprierile și am pus în exploatare și perimetrele de la Roșia și Jilț Sud. Suntem destul de avansați și cu Pinoasa, altă viitoare sursă de lignit pentru CEO”, a declarat ministrul Energiei Anton Anton.