Guvernul a DECIS: Pilonul II de pensii nu va fi naționalizat, ci va deveni OPȚIONAL

Guvernul nu va naționaliza Pilonul II de pensii, așa cum erau anumite zvonuri, ci îl va face opțional! Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, marți seara, la România TV.

Vasilescu a spus că în această vară vor fi prezentate toate avantajele și dezavantajele mutării banilor de la Pilonul II de pensii la Pilonul I.

„Noi ne-am hătorât ce vrem să facem! Și este ceea ce am comunicat de anul trecut, și anume să fie opțional acest Pilon II. Fără doar și poate este bătută în cuie varianta aceasta! Între timp am aflat cu stupefacție că sunt și eu la Pilonul II de pensii cotizant, în condițiile în care eu am fost absolut convinsă că fiind la limita de vârstă atunci mi s-a luat în considerare o cerere pe care o depusesem la Camera Deputaților, unde lucram la vremea respectivă.

Nu s-a luat în considerare, dar timp de 10 ani nu am primit nicio informare vizavi de valoarea unităților de fond pe care le aveam la firma respectivă. Dar am fost absolut convinsă că timp de 10 ani, neprimind niciun fel de plic acasă, în condițiile în care legea spune foarte clar că anual ești obligat să-i spui asiguratului care este valoarea și numărul unităților de fond, neprimind nimic, am fost absolut convinsă că nu sunt. Eu vreau să optez. Vreau să am această posibilitate și cred că oricine ar trebui să aibă acest drept.

Sigur, pe perioada verii veți vedea o prezentare foarte clară vizavi de Pilonul II de pensii, ce înseamnă, care sunt avantajele, care sunt parte din dezavantaje, pentru că sunt și din acestea. Nu-l naționalizăm, dar vom explica foarte clar tuturor acestor persoane care sunt cotizante la Pilonul II cât va fi pensia lor, pentru că oamenii au așteptări. Și că am constatat stând de vorbă cu foarte multe persoane care cred următorul lucru: că vor avea pensia de stat echivalentă cu a unor persoane care nu sunt la Pilonul II de pensii, la care suplimentar se va mai adăuga și această pensie. Nu! Se ia o parte din contribuția la Pilonul I de pensie ca să se asigure această pensie de la Pilonul II. Deci sunt foarte multe lucruri care va trebui să le explicăm oamenilor ca să le înțeleagă”, a spus Vasilescu.

