Guvernul a făcut marele anunț: Indicele care înlocuiește ROBOR se va aplica și creditelor pentru Prima Casă

Ministerul Finanţelor a anunţat, vineri, că modifică legislația astfel încât noul indice de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR, să poată fi aplicat pentru toate creditele garantate de stat, inclusiv pentru Prima Casă, potrivit News.ro.

Anunțul vine după ce BCR a transmis că noul indice se aplică doar creditelor de consum şi celor ipotecare standard.

Banca Naţională a României (BNR) a publicat, joi, pentru prima dată, IRCC, un indice care a înlocuit ROBOR în calculul creditelor în lei cu dobândă variabilă.

Potrivit Ministerului de Finanțe, va fi modificată Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă". În acest fel, se propune înlocuirea sintagmei privind referinţa la ROBOR cu noul indice calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare, şi anume rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei.

În plus, se modifică Hotărârea Guvernului nr.1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. În acest mod, se propune înlocuirea sintagmei privind referinţa la ROBOR cu noul indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare astfel, rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an.

În plus, ministerul a anunţat că se modifică Hotărârea Guvernului nr.741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" - se propune înlocuirea sintagmei privind referinţa la ROBOR cu noul indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare astfel, rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an.

”În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului normativ, finanţatorii vor transmite Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., Fondului Român de Contragarantare sau fondurilor de garantare, după caz, nivelul costurilor totale, respectiv marja maximă anuală peste nivelul IRCC, pe care le vor aplica creditelor acordate în cadrul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului”, se arată în comunicat.