Guvernul Cîțu, somat să intervină urgent pentru protejarea asigurărilor auto după falimentul City Insurance: 'Milioane de oameni sunt afectați'

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) solicită Guvernului intervenţia urgentă pentru a proteja asigurările auto ale românilor, după intrarea în faliment a celei mai mari companii de profil, City Insurance.

"Solicităm Guvernului intervenţia urgentă pentru a proteja asigurările auto ale românilor, după intrarea în faliment a celei mai mari companii de profil - City Insurance. Milioane de oameni care şi-au plătit asigurările obligatorii sunt, în prezent, afectaţi de fraudele în cascadă generate de lăcomia asiguratorilor şi indiferenţa complice a celor plătiţi să împiedice astfel de practici", se arată într-un comunicat COTAR transmis marţi AGERPRES.

În context, organizaţia solicită autorităţilor să elimine din proiectul de Ordonanţă pentru modificarea legii RCA prevederile care vor permite companiilor de asigurare să-şi însuşească pe nedrept banii asiguraţilor români."Contăm pe buna-credinţă a premierului şi a Ministerului Finanţelor, cu care ne vom întâlni azi (marţi, n.r.), pe tema Proiectului de OUG de modificare a legii RCA, publicat pe website-ul Ministerului Finanţelor pe 22 aprilie 2021 şi faţă de care am semnalat problemele grave de neconstituţionalitate şi nelegalitate. Este incredibil cum au ajuns interesele unor asiguratori iresponsabili şi lacomi să-i forţeze pe români să scoată iar bani din buzunar când vor merge cu maşinile lovite la reparat", a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.Potrivit sursei citate, în plin scandal generat de prăbuşirea City Insurance, care deţinea jumătate din poliţele RCA din România, Executivul se pregăteşte să le ofere asigurătorilor auto o Ordonanţă de Urgenţă prin care tocmai aceştia vor ajunge să limiteze despăgubirile după accidente. Diferenţele vor fi achitate din buzunarele proprii ale oamenilor asiguraţi/păgubiţi."Fixarea unor aşa-zise preţuri de referinţă pentru lucrările de reparaţie va oficializa şi legaliza unele practici deja apărute pe piaţa asigurărilor, din cauza cărora păgubiţii cu daune neplătite au ajuns în faţa instanţei pentru a-şi recupera de la asigurător banii de reparaţii. Dacă această ordonanţă va intra în vigoare în actuala formă, există riscul ca, în timp ce firmele de asigurare vor putea majora după bunul plac, în continuare, preţul poliţelor, asiguraţii să fie nevoiţi să-şi achite reparaţiile prin co-plată. Următoarele victime ale acestor prevederi vor fi service-urile auto corecte, care vor refuza efectuarea unor reparaţii îndoielnice, sub preţul real al pieselor şi manoperei. Parte a unei componente economice care contribuie cu procente semnificative la PIB-ul României, acestea vor ajunge să dea faliment, după ce de ani de zile au susţinut reparaţiile beneficiarilor, cu riscul de a aştepta ani de zile hotărârile instanţelor de judecată pentru a-şi recupera banii de la societăţile de asigurare", se precizează în comunicat.Totodată, introducerea co-plăţii va constitui o povară financiară suplimentară pentru români, şi aşa afectaţi de preţurile tot mai mari ale poliţelor RCA, şi va garanta profituri tot mai mari pentru asiguratori, a căror contribuţie la bugetul naţional prin taxe şi impozite este modică, precizează sursa."Înţelegem din informaţiile prezente în spaţiul public faptul că premierul vrea să afle dacă falimentul celui mai mare asigurator auto din România este o fraudă. Salutăm această poziţie şi solicităm concret şi identificarea persoanelor vinovate de dezastrul din piata de asigurări. De acest tun financiar trebuie să răspundă inclusiv persoane din cadrul sectorului de asigurări din cadrul ASF, Consiliul Concurenţei - pentru piaţa de tip oligopol, dominată de doi asiguratori rău-platnici care au acumulat peste 75% din piaţa RCA - din cadrul Parchetelor, care au omis să-şi îndeplinească atribuţiile, din cadrul Oficiului de Combatere a Spălării Banilor care ar fi trebuit să cunoască toate tranzacţiile ilegale făcute de unii asiguratori de rea-credinţă din piaţă etc", subliniază documentul.Potrivit COTAR, în România, piaţa de asigurări a scăpat total de sub control, inclusiv din cauza neîndeplinirii atribuţiilor care le revin conform legii, de către unele persoane aflate în funcţii de conducere din cadrul ASF."Cel mai cunoscut exemplu este chiar domnul Cristian Roşu, vicepreşedinte al ASF, pe care întreaga piaţă îl consideră responsabil pentru dezechilibrele create. La fel stau lucrurile şi în cazul Consiliului Concurenţei, în mandatul prezentei conduceri a instituţiei, piaţa RCA devenind una de tip oligopol, în care două companii de asigurări rău-platnice deţin peste 75% din piaţă. Aceste două companii sunt vizate de peste 90% din totalul reclamaţiilor înregistrate la ASF şi peste 90% din totalul litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată. Rapoartele Autorităţii de Supraveghere Financiară reflectă o deteriorare continuă şi semnificativă a conduitei societăţilor de asigurare, în condiţiile în care service-urile auto sunt grav afectate de scumpirile din ultima perioadă şi de un pronunţat deficit de personal calificat", se mai arată în comunicatul organizaţiei transportatorilor.Mai mult, COTAR acuză şi o creştere de peste 100% a preţului RCA chiar în aceste zile, odată cu oficializarea falimentului City Insurance.