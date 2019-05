Guvernul de la Londra va publica la începutul lui iunie textul legii privind acordul de retragere din UE

Guvernul britanic intenţionează să publice în săptămâna care începe cu 3 iunie textul legii privind acordul de retragere din Uniunea Europeană, a anunţat joi reprezentantul executivului Mark Spencer în faţa deputaţilor de la Londra, transmit Reuters şi AFP potreivit Agerpres.

Premierul Theresa May afirmase că legea urma să fie publicată vineri, 24 mai, dar şefa executivului a primit cereri pentru a retrage proiectul legislativ şi pentru a demisiona întrucât este de aşteptat ca textul să fie respins de Camera Comunelor.Spencer reprezintă executivul britanic în parlament după ce ministrul Andrea Leadsom a demisionat miercuri afirmând că nu mai crede că guvernul poate să pună în practică rezultatul referendumului din iunie 2016 în favoarea Brexitului.''Intenţionăm să publicăm legea privind acordul de retragere în săptămâna ce începe cu 3 iunie. Sperasem să organizăm a doua lectură vineri, 7 iunie. În prezent nu avem asigurat un acord referitor la acest aspect. Vom informa Camera Comunelor atunci când revenim după pauză'', a spus Mark Spencer.Planul Theresei May prevede o serie de compromisuri, printre care posibilitatea de a vota asupra unui al doilea referendum şi menţinerea în uniunea vamală temporară cu UE, în încercarea de a coagula o majoritate a deputaţilor.Acordul pe care Theresa May l-a negociat cu Bruxellesul a fost deja respins de trei ori de către deputaţii britanici, ceea ce a determinat amânarea Brexitului până cel mai târziu la 31 octombrie şi organizarea alegerilor europene.În cazul improbabil în care deputaţii britanici ar aproba legea privind acordul de retragere atunci când le va fi prezentat, Theresa May intenţionează să supună la vot propunerea de a organiza un al doilea referendum asupra Brexitului. Dacă deputaţii refuză organizarea unei noi consultări populare, Regatul Unit ar putea părăsi Uniunea Europeană la finalul lui iulie.