Guvernul este deja căzut, dar judecătorii CCR vor decide asupra sesizării președintelui Senatului

Curtea Constituţională a României dezbate miercuri sesizarea preşedintelui Senatului, Anca Dragu, privind soluţionarea unui conflict juridic dintre Guvern şi prim-ministrul Florin Cîţu, pe de o parte, şi Parlament, pe de altă parte, în legătură cu remanierea miniştrilor.

Anca Dragu a anunţat, pe 15 septembrie, că a sesizat CCR cu acest conflict juridic de natură constituţională, informează Agerpres.

"Solicit instanţei de contencios constituţional să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvernul României şi prim-ministru, pe de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, născut din încălcarea dispoziţiilor constituţionale referitoare la obligativitatea obţinerii acordului Parlamentului în cazul remanierii guvernamentale, efectuate după schimbarea compoziţiei politice a Guvernului. De asemenea, cer obligarea prim-ministrului la a formula propuneri de miniştri şi a le înainta Parlamentului în vederea pronunţării asupra noii compoziţii politice a Guvernului", declara Anca Dragu.Pe 2 septembrie, a fost demis ministrul Justiţiei, Stelian Ion, iar pe 7 şi 8 septembrie şi-au dat demisia ceilalţi miniştri USR PLUS şi vicepremierul Dan Barna. Pe 8 septembrie, copreşedinţii USR PLUS, Dacian Cioloş şi Dan Barna, atrăgeau atenţia asupra schimbării compoziţiei politice la nivelul Guvernului.Pe 15 septembrie, preşedintele Camerei Deputaţilor la acea vreme, Ludovic Orban, arăta că durata maximă pentru interimat la ministere este de 45 de zile."Acolo e un termen constituţional, hai să declanşăm conflicte juridice de natură constituţională... Nu îl cunosc în detaliu (demersul Ancăi Dragu - n.r.), ca atare nu mă pot pronunţa. Dar termenul este termenul care este prevăzut în Constituţie - durata maximă cu privire la asigurarea unui interimat la ministere. Această durată maximă este de 45 de zile, deci termenul constituţional pe care îl are Guvernul în cazul unei remanieri, cu schimbarea configuraţiei politice, pentru a veni în faţa Parlamentului şi a putea cere votul pentru miniştrii plini care înlocuiesc miniştrii care au aparţinut altor formaţiuni politice este de 45 de zile", preciza Orban.