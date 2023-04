Guvernul marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului: Palatul Victoria urmează să fie iluminat în albastru

Guvernul marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, Palatul Victoria urmând să fie iluminat în albastru duminică seară.

„Marcarea acestei zile reprezintă un semnal de solidaritate și, în același timp, de implicare din partea Guvernului pentru a ne mobiliza la nivelul întregii societăți și instituțional, deopotrivă, în sprijinul persoanelor cu tulburări de spectrul autist, conform Mediafax.

Pornind de la conștientizarea problemelor cu care se confruntă aceste persoane, dar și a calităților pe care multe au dovedit că le au, consider că este esențial să le putem asigura acces la categoriile de servicii indispensabile diagnosticului lor, dar și șanse egale de integrare socială și profesională. Încă din primul an al mandatului nostru la guvernare, am creat cadrul legal pentru asigurarea accesului imediat și nediscriminatoriu la serviciile conexe actului medical pentru toate persoanele diagnosticate cu tulburări de spectrul autist și pentru decontarea intervențiilor terapeutice. Vrem să oferim astfel șansele de care această categorie de pacienți au nevoie pentru a duce o viață normală”, a declarat premierul Nicolae-Ionel Ciucă.

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului este marcată anual la 2 aprilie, tema propusă la nivelul ONU pentru acest an punând accent pe integrarea persoanelor cu autism și evidențierea contribuției pe care o pot avea pentru societate.