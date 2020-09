Guvernul va aloca 100 milioane lei, din Fondul de rezervă, pentru programul naţional 'Educaţia în Siguranţă'

Ministrul Educaţiei Monica Anisie a anunţat un proiect de hotărâre de Guvern, în şedinţa de joi a Executivului, prin care vor fi alocate 100 de milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru programul naţional „Educaţia în siguranţă”. Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Educaţiei să intervină acolo unde primarii nu şi-au făcut treaba şi să fie asigurate, pentru începerea anului şcolar, tablete, camere web în fiecare clasă, în special acolo unde este învăţământ mixt, dezinfectanţi şi măşti. „Nu avem voie să întâlnim situaţia în care nu există măşti la şcoală”, a adăugat Orban. Vicepremierul Raluca Turcan spunea, pe 22 august, că este imposibil ca Executivul să asigure măşti pentru toţi elevii din ţară şi pentru toţi profesorii, anunță news.ro.

„Paza bună trece trece primejdia rea. Aşa cum ne-am înţeles, sunteţi pregătită cu hotărârea de Guvern pentru alocarea din Fondul de rezervă a 100 milioane lei?”, a întrebat-o Ludovic Orban pe Monica Anisie în debutul şedinţei de joi a Executivului.

În replică, ministrul Educaţiei a spus: „Suntem pregătiţi, domnule prim-ministru. Şi pentru hotărârea de Guvern, pentru programul naţional Educaţia în Siguranţă, pentru alocarea unei sume de la Fondul de rezervă bugetară. Aşa cum am discutat şi anume vorbim despre 100 milioane lei”.

Anisie a adăugat că şi proiectul de hotărâre de Guvern pentru asigurarea creşterii numărului de posturi are toate avizele luate.

Prim-ministrul i-a mai cerut Monicăi Anisie să fie pregătită să intervină acolo unde este cazul, dacă autorităţile locale nu îşi fac treaba în pregătirile pentru începerea anului şcolar.

„Inspectoratele şcolare trebuie să fie pregătite să intervină, aşa cum am discutat, pentru situaţii în care primarii nu şi-au făcut treaba. Să fiţi pregătiţi să interveniţi cu ceea ce este necesar. Asta înseamnă – tablete, camere web, mai ales acolo unde învăţământul e mixt, cu jumătate ăn clasă, jumătate online, trebuie să ne asigurăm că vom avea camere web în fiecare clasă în care se ţin orele jumătate în clasă şi cealaltă jumătate urmăresc orele online. Măşti evident. Nu avem voie să întâlnim situaţia în care nu există măşti la şcoală”, i-a mai spus Orban ministrului Educaţiei.

De asemenea, şeful Guvernului i-a cerut ministrului Sănătăţii să îşi asume ferm plata salariilor personalului medical suplimentar în şcoli.

„Domnule ministru Tătaru, vreau să transmiteţi clar către autorităţile locale că ne asumăm, în lege scrie că salariile personalului medical din cabinetele şcolare poate fi plătit fie din bugetul local, fie din bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii. Aş vrea un mesaj foarte clar că ne asumăm că Ministerul Sănătăţii îşi asumă plata salariilor pentru medicii şi asistentele medicale care sunt angajaţi suplimentar pentru începerea şcolii. Angajarea trebuie să o facă autorităţile locale, am înţeles. Aici ei trebuie să se mişte. Practic le asigurăm resursele financiare, ei trebuie să identifice şi să angajeze oameni, prin proceduri simplificate. Sigur că acum nu putem să recuperăm noi, în câteva luni, deficitul de posturi care a fost menţinut de zeci de ani, dar trebuie să ne mişcăm cât mai repede să asigurăm asistenţa sanitară necesară în şcoli”, a afirmat Ludovic Orban.

La rândul său, ministrul Nelu Tătaru i-a comunicat premierului că vor fi alocate resursele financiare pentru 267 de medici şcolari şi 534 de asistenţi medicali la cabinetele şcolare.

„Da, astăzi am dat şi un comunicat şi am făcut şi o evaluare, am spus că Ministerul Sănătăţii, prin Fondul de rezervă, va aloca resursa financiară pentru 267 de posturi de medici şcolari, 534 de posturi de asistenţi medicali pentru cabinete şcolare, 109 posturi de medici dentişti, 145 de posturi de asistenţi medicali pentru cabinetele stomatologice. Am şi identificat”, a explicat ministrul Tătaru.