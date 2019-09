H&M vine cu o PREMIERĂ: Va testa vânzarea de produse aparţinând unor alte branduri

Grupul suedez Hennes & Mauritz AB a anunţat luni că principalul său lanţ de magazine H&M, responsabil pentru cea mai mare parte din vânzările grupului, va testa vânzarea de articole şi mărci externe, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Decizia reprezintă o modificare semnificativă a strategiei pentru H&M şi totodată un posibil pas spre concurenţa directă cu retalierii online care vând mai multe branduri precum grupul german Zalando şi cel britanic ASOS.Un purtător de cuvânt al grupului a precizat că o completare a brandului H&M cu branduri externe va atrage noi cumpărători, dar a refuzat să ofere mai multe detalii cu privire la aceste teste.

Citește și: Rareș Bogdan intră la rupere: ‘Nu voi accepta niciodată’



Hennes & Mauritz AB, al doilea retailer de îmbrăcăminte la nivel mondial după Inditex, se confruntă cu o scădere a profiturilor pentru al treilea an, din cauza declinului vânzărilor la magazinele fizice ale mărcii principale H&M.



Alţi mari retaileri de articole de îmbrăcăminte au început deja să vândă produse aparţinând altor mărci, cum este cazul grupului britanic Next plc, al cărui site de Internet s-a transformat în ultimul deceniu dintr-un site dedicat unui singur brand într-un agregator de articole de încălţăminte şi îmbrăcăminte provenite de la diferiţi furnizori.



Grupul suedez Hennes & Mauritz AB are şapte branduri: H&M, COS & Other Stories, Monki, Weekday, Arket şi H&M Home.



Primele magazine H&M din România au fost inaugurate în primăvara anului 2011. Compania H&M (Hennes & Mauritz) a fost înfiinţată în 1947, în Vasterls, Suedia.