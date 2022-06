Hackerii au spart pagina CJ Ilfov: mesaj fulger transmis de instituție

Consiliul Județean Ilfov a fost marți dimineața victima unui atac de tip phishing. Mai multe persoane fizice și instituții au semnalat că au primit e-mailuri ce apar ca fiind trimise de pe adresele oficiale ale Consiliului Județean Ilfov. „În cursul acestei dimineți, ne-au fost semnalate de către persoane fizice, precum și de către alte instituții, o serie de e-mailuri recepționate și ce apar ca fiind trimise de pe adresele oficiale ale Consiliului Județean Ilfov. Menționăm că avem de-a face cu o încercare de atac de tip phishing și că instituția noastră nu a trimis și nu a colectat informații sau date personale”, susțin reprezentanții Consiliului Județean Ilfov într-un mesaj pe pagina de Facebook a instituției.

Aceștia arată că, în mod obișnuit, activitatea de phishing se face prin e-mailuri, anunțuri sau prin intermediul unor site-uri care arată asemănător cu cele originale pe care utilizatorii le folosesc deja. Reprezentanții CJ Ilfov recomandăm prudență în cazul în care se recepționează mesaje care sunt prezentate ca fiind solicitări urgente, sunt ciudat formulate, includ linkuri sau atașamente care nu au fost solicitate și cxer furnizarea unor date cu caracter personal sau tehnice.

„Dacă am primit un astfel de mail, trebuie să verificăm în primul rând sursa mesajului. Nu accesați link-uri și mai ales nu oferiți date personale, date financiare sau date de autentificare în urma primirii unor astfel de mesaje, din surse necunoscute. Verificați mereu că sunteți pe site-ul oficial, atunci când urmează să introduceți date online și totodată asigurați-vă că are un certificat de securitate valid și folosește protocolul https. Site-ul de phishing nu avea aceste elemente de securitate și utiliza http. Ulterior, dacă ați suferit pagube materiale, va trebui să depuneți o plângere la cea mai apropiată secție de Poliție, pentru a deschide o investigație în acest sens. În plus, puteți sesiza și Directoratul Național de Securitate Cibernetică”, se mai arată pe pagina de Facebook a CJ Ilfov.