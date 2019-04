Gheorghe Hagi, după meciul cu Sepsi: 'Important e că echipa a jucat bine. Meritam să luăm trei puncte'

Antrenorul FC Viitorul, Gheorgeh Hagi, şi-a lăudat jucătorii după ce au obţinut o remiză, scor 0-0, cu ultima clasată în play-off, Sepsi Sfântu Gheorghe. Hagi a folosit în acest meci jucători care au evoluat mai puţin în campionat, menajându-şi titularii pentru partica cu CSU Craiova, din Cupa României, relatează News.ro.

"Nu avem doar o singură formaţie sau anumiţi jucători. Tot lotul este antrenat bine, îi felicit pentru că au făcu un meci foarte bun, complet, am avut ocaziile noastre, chiar dacă într-un meci în deplasare, cu o echipă foarte bună. Ne-am ridicat la nivelul lor, au făcut foarte bine, jucători de exprienţă, care mai au din anumite puncte de vedere să mai crească. În rest sunt mulţumit de tot ce am văzut. Păcat că nu am marcat, am avut ocaziile noastre, dar nu am marcat. Important e că echipa a jucat bine, trebuia să câştigăm, dar sunt mulţumit de prestaţia lor. Toate meciurle sunt importante pentru noi, încercăm să ne impunem, să facem un fotbal bun, trebuie avem dorinţă şi să ne impunem în teren. E o dublă cu Craiova, nu este doar un singur meci, vor fi două meciuri, o repriză la ei, una la noi, ambele sunt deschise, echipele sunt bune, sper să avem o prestaţie foarte bună şi să să avem un rezultat foarte bun. Chiar dacă am schimbat toată echipa, aţi văzut că ea joacă, are automatisme, ştie ce joacă, ştie să interpreteze, nu-mi fac probleme. pentru că la noi vine unul, pleacă altul, atunci noi trebuie să-i antrenăm pe toţi la fel şi să le dăm şanse fiecăruie, altfel nu ai cum să-l evaluezi dacă nu-l antrenezi precum pe ceilalţi. Meritam să luăm trei puncte", a declarat Hagi, la Digi Sport.

FC Viitorul a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, luni, în deplasare, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, ultimul al etapei a III-a a play-off-ului Ligii I.