Hagi, înainte de confruntarea cu CFR Cluj: E un meci acasă, cu o echipă puternică. Vrem să facem un meci foarte bun, să ne impunem

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a afirmat că doreşte ca echipa să facă o partidă foarte bună împotriva CFR Cluj şi să câştige cele trei puncte. El crede că din orgoliile celor doi antrenori va ieşi un meci bun pentru că fiecare dintre ei va dori să aducă elemente supriză cu care să îl surprindă pe celălalt, conform news.ro

“E un meci acasă, cu o echipă puternică. Vrem să facem un meci foarte bun, să ne impunem, să încercăm să dăm ritmul şi intensitatea jocului. E un meci de campionat, sunt trei puncte în joc şi ne dorim victoria. Ne dorim să câştigăm pentru că sunt puncte importante în lupta noastră pentru a fi acolo sus. Sperăm să fim în forma pe care am arătat-o în ultimele meciuri, unde am practicat un fotbal bun şi am avut şi rezultate pozitive. Sperăm să fim mai buni ca ei”, a declarat Hagi, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că de la Farul vor lipsi în acest meci Boboc şi Dussaut accidentaţi, şi Romario suspendat.

Hagi s-a referit şi la duelul său cu Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj.

“E un coleg de aceeaşi generaţie. Fiecare avem orgoliile noaster. El e un câştigător şi mie îmi place să câştig, amândoi vrem să câştigăm. Din asta va ieşi un meci puternic, bun, tactic, o să vedem de toate în meci pentru că amândoi antrenori vor dori să aducă ceva surpriză”, a mai afirmat Hagi.

Meciul dintre Farul Constanţa şi CFR Cluj are loc joi, de la ora 20.30, pe stadionul din Ovidiu.