Hakan Sjostrand, oficial Federația Suedeză de Fotbal: Decizia UEFA în privința României este greșită

Hakan Sjostrand, secretarul general al Federației Suedeze de Fotbal, a declarat, sâmbătă, după ce Comisia de Disciplină a UEFA a decis că în meciul disputat cu selecționata României, scor 0-2, nu au existat maniestări rasiste, că decizia celor de la UEFA este greșită.

”Noi nu am fost informați, pentru că nu suntem o parte directă în acest caz. Abia am văzut că informația asta a început să circule în media. Dacă este adevărată, noi credem că este foarte ciudat și cu siguranță greșit. Am trimis declarațiile lui Alexander Isak și Robin Quaison și, bazându-ne pe pe informațiile lor, credem că această decizie este foarte ciudată. Vom vedea ce putem face și ce ar trebui să facem în legătură cu această decizie. Dar dacă România a fost considerată nevinovată, se transmit semnale complet greșite. Îl susținem pe Alexander Isak orice ar fi. Nimeni nu ar trebui să fie subiectul rasismului”, a declarat Hakan Sjostrant pentru SVT.

Federaţia Română de Fotbal a fost amendată cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte în teren şi afişarea de bannere interzise.