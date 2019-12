HALUCINANT Cum explică Ludovic Orban că a trăit cu doar 3.100 de lei luna, alături de soția sa, care nu are niciun venit

Premierul Ludovic Orban a oferit explicații halucinante despre cum a reușit să trăiască, așa cum spune în declarația de avere, cu doar 3.100 de lei lunar, alături de soția sa, care este casnică și nu are niciun venit.

”Da. Asta e problema dumneavoastră. Declarația de avere spune totul despre cariera mea, despre cinstea mea. De-a lungul ultimilor 30 de ani am deținut funcții publice și nu te poți îmbogăți, poți avea, cel mult, un trai decent. Am un trai modest, sunt un om care nu am aplecare spre a trăi pe picior mare. Nu asta e problema, ci cât de corect este un om. Nu trebuie să se înțeleagă că sunt cel mai sărac premier, ci cel mai cinstit și corect.”, a spus, vizibil deranjat, Orban.

La un simplu calcul, Orban și soția sa au trebuit să se descurce, în ultimul an, cu modesta sumă de 3.100 de lei. Adică, 1.550 de persoană. O performanță pentru orice bucureștean, fără să vorbim de un politician de la cel mai înalt nivel.