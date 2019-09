Hamza Younes, a rupt contractul cu grecii de la Aris Salonic: 'Am promis că mă voi întoarce şi am făcut-o!'

Deşi mai avea un an de contract cu gruparea elenă de prim eşalon Aris Salonic, pentru care a bifat 24 de prezenţe şi a înscris 9 goluri în stagiunea precedentă, Hamza Younes a ales să-şi rezilieze înţelegerea cu grecii şi să-şi continue cariera la FC Petrolul Ploieşti, potrivit news.ro.

Atacantul tunisian, devenit pe jumătate român după ce s-a căsătorit la Ploieşti, a explicat şi care au fost motivele ce l-au determinat să facă pasul acesta, informează site-ul oficial al clubului ploieştean.

„Am promis că mă voi întoarce şi am făcut-o! Mă bucur foarte mult că, după toţi aceşti ani, am revenit, practic, acasă! Mai aveam un an de contract cu Aris, dar mi-am dorit foarte mult să mă întorc şi să îmi termin cariera aici. Am 33 de ani şi sper să rămân la Petrolul până când mă voi retrage”, a spus Hamza Younes, cel care, între 2012 şi 2014 a îmbrăcat de 64 de ori tricoul „galben-albastru”, marcând 37 de goluri.

„Se ştie că, înainte să plec de la Petrolul, am avut oferte de la echipe importante din România. Însă, atunci am decis să fac o schimbare, să merg în alt campionat, şi mi-am spus că, dacă va fi să mă întorc în România, o voi face doar la Petrolul! Am jucat la echipe cu suporteri fanatici, la Aris aveam mereu 10.000 de oameni în tribune, dar întodeauna mi-am amintit momentele pe care le-am trăit aici, la Ploieşti! Vreau să văd, din nou, stadionul plin, pentru că ştiu că fanii vor ajuta echipa să ajungă acolo unde îi este locul”, a adăugat Hamza Younes.

Tunisianul a efectuat, marţi, primul antrenament alături de noii săi coechipieri, şi aşteaptă perfectarea documentelor pentru a avea, cât mai curând, ocazia să redebuteze în tricoul „lupilor”. Cel cu numărul 9, pe care Derlis David Meza Colli, purtătorul de până acum în acest sezon, i l-a cedat. „Am văzut câteva meciuri ale echipei în acest sezon, şi cred că pot evolua alături de oricare dintre jucătorii care sunt în lot. Dar, cine va juca va decide doar antrenorul, nu eu sau oricine altcineva! Iar cei care vor intra pe teren vor trebui să dea 100%, pentru că va trebui să luptăm pentru a reveni în prima ligă”, a spus Younes.

”Am venit să ajut echipa cu tot ceea ce pot, astfel încât să ajungem în Liga 1, acolo unde Petrolul trebuie să fie. Vom face asta, dar promovarea va veni cu multă muncă din partea tuturor. Sper să revin cât mai curând pe teren, să marchez cât mai repede posibil, dar nu vreau să-mi impun această presiune, a golului! Chiar dacă nu voi înscrie eu, important este să-mi ajut echipa să marcheze, să câştigăm şi să obţinem ceea ce ne-am propus”, a mai adăugat atacantul petroliştilor.