Handbal feminin - Adrian vasile anunță un meci pe viață și pe moarte

Antrenorul naţionalei de handbal feminin a României, Adrian Vasile, şi portarul Denisa Dedu au făcut declaraţii după înfrângerea cu Norvegia de la turneul preolimpic. ”Mâine va fi un meci pe viaţă şi pe moarte, totul e la mâna noastră”, a spus antrenorul despre meciul de duminică al tricolorelor cu Muntenegru.

”Sunt tristă pentru că am pierdut, dar mândră de echipa mea, de felul cum ne-am luptat. Sunt dezamăgită de arbitraj, normal nu comentez, dar cred că totul a fost pentru Norvegia, cu situaţii judecate diferit. E trist când ţi se pun piedici. Cristina Neagu cred că mai avea puţin şi o urcau în tribune, nu i se dădea nimic, nici fault, nici 7 metri, iar ele aveau vreo 12. Ştiam că fiecare gol contează, au fost şi greşeli din partea noastră. Mâine avem o nouă şansă, cu siguranţă ne vom juca şansa şi vom lupta pentru calificare. Încă mai avem o şansă. Nu e nimic imposibil, vom da totul pe teren. Va fi greu, dar va fi implicare totală din partea noastră. Muntenegru are spirit, dar şi noi avem, sper ca mâine să fim noi cele învingătoare”, a declarat portarul Denisa Dedu.

La rândul său, Adrian Vasile şi-a lăudat jucătoarele pentru spiritul de luptă şi a făcut referiri la meciul crucial cu Muntenegru.

”Astăzi a fost o mare luptă a fetelor, sunt mulţumit de atitudinea fetelor şi nu am cedat, am încercat să luptăm 60 de minute. Pentru efortul fetelor şi spiritului lot de luptă spun felicitări. Pentru mine, paşii arătaţi de fete astăzi sunt un plus. Nu e un sentiment plăcut înfrângerea la cinci goluri. Mai avem un meci mâine şi este crucial, am mare încredere în fete că vom reuşi să ne calificăm. Va fi un meci pe viaţă şi pe moarte. Tot ce-mi doresc e ca România să fie calificată, care va fi a doua echipă nu mă interesează. Totul e la mâna noastră”, a spus Adrian Vasile.

Antrenorul naţionalei nu a dorit să comenteze arbitrajul, iar despre faptul că în repriza secundă Cristina Neagu a arătat de mai multe nervozitate pe teren după decizii contestate de arbitraj a spus doar atât: ”Cele mai grele momente ca jucător sunt când simţi că dai totul în teren, dar simţi şi că se întâmplă anumite lucruri, care nu sunt uşor de acceptat. Cristina e căpitanul echipei şi o mare patrioată”.

Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă sâmbătă, la Podgorica, în primul meci din cele două programate, de campioana europeană Norvegia, scor 29-24 (13-11), în grupa 3 a turneului preolimpic. Duminică, tricolorele joacă cu Muntenegru şi doar o victorie la cel puţin cinci goluri diferenţă le poate aduce calificarea la JO de la Tokyo.

Vineri, în prima zi a grupei, Muntenegru a produs surpriza şi a învins favorita la calificare, Norvegia, cu 28-23 (13-12), astfel că după două zile, Muntenegru şi Norvegia au câte 2 puncte, iar România 0.

În aceste condiţii, meciul de duminică, dintre Muntenegru şi România devine capital pentru calificare, fiind importantă şi diferenţa de scor la care tricolorele ar învinge, adică cel puţin cinci.

Primele două clasate se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Naţionala României a mai participat de patru ori în istoria sa la Jocurile Olimpice, cu următoarele clasări: locul 4- în 1976, locul 7 - 2000, locul 7 - 2008, locul 9 - 2016.

Cristina Neagu, căpitanul naţionalei tricolore, a participat la ediţiile JO din 2008 şi 2016.