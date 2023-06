Handbal feminin: Centrul Andreea Popa, transferată de la Minaur Baia Mare de Dunărea Brăila

Echipa de handbal feminin Dunărea Brăila a anunţat, luni, primul transfer din intersezon, componenta naţionalei Andreea Popa, care a evoluat la Minaur Baia Mare, potrivit news.ro.

Andreea Popa are 23 de ani, joacă pe postul de centru, iar în carieră a mai evoluat la echipele Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti şi Minaur Baia Mare.

”Obiectivele propuse de Brăila mă motivează şi îmi doresc să contribui la realizarea acestora. Colectivul tehnic a fost un alt motiv care m-a determinat în alegerea pe care am facut-o deoarece cunosc profesionalismul acestuia. Am jucat de nenumarate ori în Sala Polivalenta din Brăila şi am fost impresionată de ataşamentul publicului şi de modul în care acesta îşi susţine echipa favorită”, a declarat Andreea Popa după semnarea contractului.

Popa este primul transfer al Dunăriii Brăila, echipă care a anunţat în ultima perioadă prelungirea contractelor cu mai multe jucătoare: interul dreapta Mireya Gonzalez Alvarez, extrema Larissa Araújo, interul stânga Maryia Kanaval, pivoţii Nicoleta Balog şi Meike Shmelzer.

Dunărea Brăila a încheiat sezonul 2022-2023 pe locul 4 în Liga Naţională.