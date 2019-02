Handbalistele de la CSM București sunt motivate înaintea partidei cu Krim Mercator Ljubljana, în cadrul Ligii Campionilor

La o săptămână după eşecul din Ungaria (27-36 cu Gyor), CSM Bucureşti se află în faţa unui nou duel în Liga Campionilor, de această dată pe teren propriu, contra echipei slovene Krim Mercator Ljubljana, potrivit mediafax.

Fetele pregătite de sârbul Dragan Djukic spun că au învăţat din înfrângerea cu Gyor şi sunt gata să-şi ia revanşa în faţa fanilor sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Polivalentă din Capitală.

”De abia aşteptăm să jucăm din nou în faţa propriilor suporteri în Champions League. Pentru noi este foarte important să câştigăm partida cu Krim pentru a da un mesaj lumii handbalului că suntem aici ca să luptăm. Nimeni nu vrea să piardă, aşa că e normal să fim triste după partida de la Gyor. Dar în handbal nu trebuie să te gândeşti prea mult la aceste lucruri, e important să treci peste înfrângere şi să încerci să iei din ea numai lucrurile pozitive. Trebuie să uităm de meciul cu Gyor pentru că ne aşteaptă o nouă întâlnire importantă în Liga Campionilor. Sunt convinsă că toate fetele sunt puternice, inteligente şi profesioniste pentru a trece peste acest eşec”, a spus Majda Mehmedovic, extremă CSM Bucucureşti.

Djukic: ”Victoria cu Krim este obligatorie”

Antrenorul campioanei României este sigur că fetele sale au puterea să revină după înfrângerea din Ungaria, din precedenta etapă a Ligii Campionilor. În plus, Dragan Djukic trage un semnal de alarmă vizavi de formaţia slovenă, aflată în formă bună, în ciuda eşecului din meciul cu Vipers (24-25).

”Urmează un nou meci important pentru noi împotriva celor de la Krim. Trebuie să câştigăm pentru a ne recăpăta încrederea în forţele proprii, dar şi pentru a aduna punctele de care avem nevoie să ajungem în sferturile de finală. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat la Gyor. Am analizat modul în care ne-am apărat la ultimul meci şi ne-am pregătit. În sport, dacă nu reuşeşti să te ridici după o înfrângere, atunci vei pierde în continuare. Noi trebuie să ne continuăm drumul. Ar fi un dezastru să pierdem acasă, dar nu ne gândim la asta. Trebuie să fim atenţi pentru că echipa slovenă a pierdut la o diferenţă mică meciul precedent cu Vipers”,a anunţat şi Dragan Djukic, antrenor CSM Bucureşti.

Oana Manea, cu gândul la trofeul Ligii Campionilor

Deşi nu au avut începutul de an dorit în cea mai tare competiţie intercluburi de pe continent, ”tigroaicele” nu dezarmează şi-şi reafirmă obiectivul pentru acest sezon: cucerirea Ligii Campionilor.

”Ne gândim şi mai departe... ştiu că se spune că o minune se întâmplă o singură dată, dar poate mai merge încă o dată... Ne dorim mult să mai aducem Liga Campionilor la Bucureşti, eu sper să se întâmple minunea încă o dată”,a anunţat Oana Manea. Pivotul CSM-ului ştie ce nu a mers în partida cu Gyor şi afirmă că lucrurie vor sta altfel în confruntarea de mâine, cu Krim: ”Revăzând meciul din Ungaria, am ajuns la concluzia că am avut şi părţi bune. Dar cel mai important este să jucăm ca o echipă, să jucăm una pentru cealaltă, iar acest lucru acolo nu s-a întâmplat. Nu am jucat ca o echipă. Am lucrat mult şi poate şi discuţiile dintre noi o să fie benefice. Meciul cu Krim este cel mai important pentru că trebuie să luăm punctele ca să putem să mergem mai departe. Şi nu numai punctele. Şi pentru noi şi pentru moral o să fie bine, pentru că victoriile îţi aduc alt moral, îţi aduc poate altă poftă de joc”

Înainte de meciurile etapei a doua, clasamentul Grupei 2 arată astfel:

1. Györi Audi ETO KC – 10 puncte

2. Vipers Kristiansand -6 puncte

3. CSM Bucureşti – 6 puncte

4. FTC-Rail Cargo – 4 puncte

5. RK Krim Mercator – 3 puncte

6. Thüringer HC – 1 punct.

Cum poţi achiziţiona biletele pentru meciurile din Ligă

Tichetele pentru meciul cu Krim se pot achiziţiona online, accesând linkul https://www.csmbucuresti.ro/bilete . Cel mai ieftin bilet costă 30 lei (la peluză), iar cel mai scump 120 lei (la lojă). Iubitorii handbalului mai au parte de încă un meci în Liga Campionilor la Bucureşti, duelul stelar cu Gyor, programat la 23 februarie, ora 16.30, tot la Sala Polivalentă. Şi tichetele pentru acest joc au fost puse în vânzare pe site-ul oficial al clubului şi pot fi cumpărate la preţuri identice cu cele pentru partida cu Krim Mercator.