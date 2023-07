Haos de nedescris la Wimbledon: 'este o bătaie de joc cum nu s-a mai văzut niciodată'

Organizatorii s-au temut de protestatarii "Just Stop Oil", o organizație care militează pentru încetarea utilizării combustibilor fosili.

Din acest motiv, au percheziționat fiecare spectator, iar din cauza îmbulzelii mulți oameni care aveau biletele plătite nu au prins începutul meciurilor.

Organizatorii de la Wimbledon și-au dat seama de valul uriaș de oameni care se revărsa spre complexul All England Club și i-au sfătuit pe aceștia să nu mai participe la meciurile din prima zi a turneului.

”Terenurile noastre vor fi la capacitate maximă astăzi, ceea ce înseamnă că cei care se află deja la coadă vor aștepta câteva ore pentru a intra.

Îi sfătuim pe cei care intenționează să stea la coadă să aștepte să nu se deplaseze la Wimbledon.”, au anunțat organizatorii.

Un spectator extrem de revoltat spunea că ”este o bătaie de joc cum nu s-a mai văzut niciodată. Am venit și în alți ani, dar niciodată nu a fost așa”.

”Nu era apă, nu era loc unde să stai jos, era cea mai lungă coadă pe care am văzut-o la Wimbledon. Este cel mai rău moment pe care l-am văzut. În mod normal, veneam aici în jurul orei 8 dimineața și intram în jurul orei 12.30.De data asta e groaznic.", a spus un fan, citat de Daily Mail.

Wimbledon have released a statement in response to queue times of over eight hours for the tournament ???????? pic.twitter.com/5I4oK0nGLe