HAOS în aprovizionare! Șeful Puma anunță DEZASTRUL: FĂRĂ cadouri de Crăciun, cine vrea, să le comande de acum

Directorul general al producătorului german de echipamente sportive Puma SE, Bjorn Gulden, i-a sfătuit miercuri pe consumatori să cumpere acum cadourile de Crăciun, dacă vor să fie siguri că vor primi ceea ce îşi doresc, având în vedere situaţia dificilă în care se află lanţurile globale de aprovizionare, transmite Bloomberg.

"Vor fi mai multe rafturi goale decât vă aşteptaţi atunci când veţi merge la cumpărături de Crăciun", a spus Bjorn Gulden la o întâlnire cu jurnaliştii, scrie agerpres.ro.

În acest an, retailerii din întreaga lume îşi fac mai devreme decât de obicei planuri pentru sezonul sărbătorilor, deoarece blocajele din porturi şi deficitul de produse risc să complice cumpărăturile de sfârşit de an. La începutul acestei luni, directorul general de la Tesco, Ken Murphy, a dezvăluit că cel mai mare lanţ de supermarketuri din Marea Britanie a comandat în acest an cu 10% mai mulţi curcani decât de obicei şi de asemenea a majorat numărul de containere cu produse proaspete care sunt transportate pe calea ferată din Spania, pentru a se asigura că nu îşi va dezamăgi clienţii.

Dificultăţile sunt mai mari pentru producătorii de încălţăminte şi îmbrăcăminte sportivă, care au probleme în a face faţă cererii după ce închiderea uzinelor din Vietnam s-a prelungit de la finele lunii iulie până la mijlocul lunii octombrie. Având în vedere că, în mod normal, durează trei luni pentru ca un produs să ajungă de la fabrică pe rafturile magazinelor, Bjorn Gulden a avertizat că lipsa de încălţăminte şi îmbrăcăminte se va face simţită abia în trimestrul actual şi în următorul.

Cu toate acestea, există şi motive de optimism. În prezent, toate uzinele Puma din sudul Vietnamului s-au redeschis şi lucrează la aproximativ 70% din capacitate pentru cele care produc articole de îmbrăcăminte şi la 60% pentru cele de încălţăminte. Bjorn Gulden se aşteaptă ca toate aceste uzine să ajungă la o capacitate maximă de producţie în decurs de câteva săptămâni.

Separat, Puma a dat publicităţii miercuri rezultate trimestriale peste aşteptări, în condiţiile în care vânzările au crescut cu 20,4% până la 1,9 miliarde euro, iar profitul operaţional a urcat până la 229 milioane de euro. În aceste condiţii, Puma şi-a îmbunătăţit estimările de vânzări pentru ansamblul acestui an, mizând pe o creştere de până la 25%, faţă de una de 20% cât estima anterior.