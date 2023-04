A murit o legendă mondială, 'regele genului calypso', Harry Belafonte

Actorul şi cântăreţul Harry Belafonte, care s-a dedicat şi activismului politic, a murit marţi, la New York, la vârsta de 96 de ani, conform unei informaţii publicate de New York Times, transmit Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

Considerat "regele genului calypso", Belafonte a devenit celebru în anii '50 datorită melodiei "Banana Boat". Albumul său de debut, "Calypso", lansat în 1956, avea să devină primul LP al unui solist care a fost vândut în peste 1 milion de exemplare.

S-a lansat în cinematografie în 1953 cu filmul "Bright Road" şi a mai jucat în producţii precum "Carmen Jones" (1954), "Island in the Sun" (1957), "The World, the Flesh and the Devil" (1959), "The Angel Levine" (1970) sau "Buck and the Preacher" (1972).