HELLA, furnizor automotive de renume mondial, va deschide primul său sediu de cercetare – dezvoltare din Iași în Palas Campus

Companie de top din industria automotive, operațională sub brandul umbrelă FORVIA, HELLA va deschide un centru de proiectare și dezvoltare în proiectul office Palas Campus, realizat de IULIUS în centrul Iaşului. HELLA va ocupa un spațiu de 1.300 mp în hub-ul de business care se va forma în ceea ce va fi cea mai mare clădire de birouri ca suprafaţă din România.

Palas Campus Iaşi, o investiţie în valoare de peste 120 milioane de euro a grupului IULIUS, care va fi inaugurată în primul trimestru al anului viitor, va include un centru de cercetare şi dezvoltare al companiei HELLA. Furnizor al industriei automotive şi de piese de schimb de mai bine de 100 de ani, HELLA dezvoltă şi produce componente electronice şi sisteme de iluminat pentru marii constructori de mașini.

Aflat în proximitatea ansamblului mixt Palas Iaşi, Palas Campus va fi cea mai mare clădire de birouri din România ca suprafaţă, dispunând de 60.000 mp închiriabili. Complexul office este 100% închiriat de mari companii internaţionale din IT&C, automotive, banking şi health&pharma, transformându-l într-un pol de business competitiv la nivel naţional.

Centrul HELLA va avea o suprafaţă de 1.300 mp şi va acomoda o echipă formată din aproximativ 100 de ingineri. Specialiştii din noua locaţie se vor focaliza pe produse complexe şi tehnologii inovatoare care dezvoltă conducerea autonomă a maşinilor.

„Scopul IULIUS, prin proiectul office premium Palas Campus, este să susțină planurile de dezvoltare ale marilor companii. Prin prezenţa HELLA în ansamblul nostru de birouri din centrul Iaşului, alături de celelalte mari companii, se consolidează un hub tehnologic care va fi relevant la nivel național, va adăuga valoare Iașului și îi va spori atractivitatea”, a spus Ionuț Pavel, Office Buildings Manager Palas Iași & Palas Campus.

„HELLA a găsit în Iași o comunitate puternică de specialiști calificați, formați în universitățile din oraș. Vom lucra cu tehnologii avansate, la proiecte inovatoare pentru produse radar, care contribuie la dezvoltarea megatrendului de conducere autonomă. Astfel, dorim să oferim echipei noastre condiții de muncă la cel mai înalt standard. În Palas Campus, beneficiem de infrastructură modernă, de nivelul celei existente în alte oraşe occidentale unde suntem prezenți și le putem oferi, astfel, angajaților un mediu de lucru atractiv și inspirațional, în care să poată concepe proiecte inovatoare”, a declarat Marius Adam, care de curând a devenit director al noului HELLA Technical Center Iași.

Pentru centrul de cercetare şi dezvoltare din Iaşi, compania HELLA caută specialişti în domeniul System Engineering, Software Development, Testare Software şi Testare de Sistem.

Despre Palas Campus

Palas Campus este un amplu proiect office clasa A, cu o suprafaţă de 54.000 mp de birouri şi alţi 6.000 mp de retail, compus din șase corpuri, conectate la parter și la primele trei etaje. Două niveluri subterane sunt alocate unei parcări cu o capacitate de aproximativ 625 de locuri. Campusul va include spații de tip coworking în aer liber, un concept nou de food market, cu restaurante, cafenele și terase, un hub medical, o zonă de servicii care să faciliteze promovarea producătorilor locali, spații pentru dușuri și vestiare, precum și locuri de parcare a bicicletelor.

Palas Campus este singurul proiect din România care se află în plin proces de obţinere a unei duble certificări green: EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) al International Finance Corporation (IFC) și LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) al US Green Building Council. În 2021, proiectul a atras primul credit verde acordat unei companii românești de către IFC, parte a Băncii Mondiale, în valoare de 72 milioane de euro.

Palas Campus consolidează portofoliul office al grupului IULIUS, dezvoltat prin rețeaua națională United Business Center, în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, ce include 14 clădiri de birouri clasa A, cu o suprafață totală de peste 182.000 mp, în care își au sediul peste 80 de companii românești și internaționale.

Despre HELLA

Compania automotive este în România de 17 ani și are cinci centre de proiectare și dezvoltare, un centru administrativ și trei unități de producție, situate în Timișoara, Arad, Lugoj, Craiova, Iași și Oradea, cu aproximativ 5.000 de angajați.