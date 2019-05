Helmut Duckadam: 'Am primit o scrisoare de la preşedintele Barcelonei, îmi dorea însănătoşire grabnică'

Chiar dacă Helmuth Duckadam (60 de ani) le-a ”interzis” celor de la FC Barcelona prima Cupa a Campionilor din istoria clubului, în 1986, asta nu i-a determinat pe catalani să rămână indiferenţi faţă de fostul portar al Stelei, potrivit mediafax.

Acum cinci ani, când ”eroul de la Sevilla” a suferit o intervenţie chirurgicală la braţul drept, oficialii echipei de pe ”Camp Nou” i-au trimis acestuia o scrisoare oficială: ”Am primit un gest fantastic acum cinci ani de zile, când am avut o intervenţie chirurgicală. Am primit o scrisoare de la preşedintele Barcelonei, îmi dorea însănătoşire grabnică. Cred că au trecut peste moment, cât de cât. Se pare că 7 mai nu le prinde prea bine”, a spus Duckadam la ProSport LIVE.

Duckadam a vorbit şi despre miracolul de pe Anfield: "Am avut emoţii până în minutul 90+5 la Liverpool - Barcelona. Nu sunt un fan al catalanilor, dar nu prea am crezut că Liverpool poate să se califice. O echipă nu stă într-un jucător. E un jucător cu sclipiri, dar nu joacă singur. Am văzut finala cu Juventus pe viu. Mă uitam la Messi şi el nu ieşea dintr-un cerc de 10 m. Când primea balonul, făcea ce voia. Atunci când nu alerga, alergau ceilalţi. Deci e nevoie şi de fotbalişti pe lângă Messi, nu joacă singur.

Imposibilul nu este imposibil. Să recuperezi un 3-0 cu Barcelona, care poate să îţi dea oricând gol, e aproape e incredibil. Aseară s-a scris o pagină de istorie în fotbal. Liverpool a crezut în şansa ei şi e fantastic pentru ei că au reuşit asta."

Duckadam a vorbit şi despre ziua de 7 mai: "Cu siguranţă că finala din 86 este mai neagră penteru ei. Nu cred că cineva îşi punea problema că Barcelona poate să piardă meciul. Vorbeam cu cineva de acolo şi spunea că e cea mai neagră seară din istoria clubului. Fanii şi clubul nu pot trece peste ce s-a întâmplat acolo."

FC Barcelona a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor de la Madrid, după ce Liverpool a reuşit să întoarcă rezultatul de 0-3 de pe Camp Nou, scor 4-0 pe Anfield. Astfel, elevii lui Klopp aşteaptă duelul dintre Ajax şi Tottenham (1-0 în tur) pentru a-şi afla adversara din finală.

Steaua şi FC Barcelona au ajuns la loviturile de departajare în finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla, iar Helmuth Duckadam a apărat toate cele patru penalty-uri executate de catalani. Gabi Balint şi Marius Lăcătuş au marcat pentru stelişti.