Hemoragia continuă, partidul lui Cioloș racolează încă un om: USR nu va mai putea sesiza CCR, dacă încă un parlamentar demisionează

Deputatul de Sălaj Alin Prunean a părăsit USR și s-a alăturat formațiunii REPER, anunță, marți, reprezentanții noului partid înființat de Dacian Cioloș. „Vom merge înainte, aproape de oameni, vom munci împreună și pentru aceștia, așezat, pentru că oamenii sunt cei care dau tonul vremurilor. Fiecare dintre noi are un cuvânt de spus despre cum construim un prezent în care să fim în siguranță, despre cum pregătim un viitor orientat spre încredere, bunăstare și respect. Învățăm din greșeli, ni le asumăm și mergem înainte.", a afirmat Alin Prunean. În prezent, USR mai are 51 de parlamentari, iar dacă scade sub 50 nu va mai putea sesiza CCR.

El este al treilea parlamentar român care s-a alăturat REPER.

Cei cinci membri fondatori ai formațiunii sunt europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș. Potrivit actului constitutiv al REPER, conducerea interimară a formațiunii politice va fi asigurată, până la primul congres, în copreședinție, de Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru.

Cei cinci eurodeputați au renunțat la calitatea de membri ai partidului Uniunea Salvați România.