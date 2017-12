Hidroavion PRĂBUȘIT într-un râu din Sydney. Nu există niciun supraviețuitor (FOTO)

Şase persoane au murit, duminică, la Sydney, după ce un hidroavion s-a prăbuşit în râul Hawkesbury, în nordul capitalei australiene, potrivit news.ro.

Hidroavionul, cu pilotul şi cinci pasageri la bord, s-a prăbuşit în jurul orei locale 15.15, imediat fiind declanşată o operaţiune de căutare a supravieţuitorilor.

Poliţia a confirmat că trupurile neînsufleţite au fost recuperate în jurul orei locale 19.30, iar informaţii, încă neconfirmate, arată că la bord se aflat patru persoane de naţionalitate britanică, un băiat de 11 ani şi pilotul.

Aparatul aparţinea companiei Sydney Seaplanes, iar pasagerii reveneau de la o masă de Noul An la Cottage Point Inn.

6 bodies pulled from the water after seaplane crashes in Australia https://t.co/ej2h0oXlnC #Hawkesbury pic.twitter.com/RDrOZNAZpK

***

Six people are feared dead in a sea plane crash on the Hawkesbury River. @jessicaridleytv @MyleeHogan #7News pic.twitter.com/ZtXDr18vCZ